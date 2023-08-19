THY yeni şirket kurdu | Elektronik para ve ödeme sektörüne giriyor

Dijitalleşen dünyada finansal işlemlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi için yenilikçi uygulamalar ve müşteri odaklı çözümler konusunda uzmanlaşmış finansal teknoloji şirketleri son dönemde oldukça yaygınlaştı. Bu şirketler, kullandıkları yeni nesil ürün ve hizmet yelpazesi ile daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma imkanına sahipler. Havacılık sektöründe ise dijitalleşme ile birlikte gelen yenilikler de yolcu alışkanlıklarında değişimlere neden oldu. Seyahat edilen ülkelerde nakit kullanım zorunluluğunu azaltmak, fiziki kredi kartı kullanımında yaşanabilecek çalıntı/kopyalama riskini azaltmak ve aynı zamanda yüksek işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla dijital cüzdan gibi alternatif yöntemler kullanılmaya başlandı. Özellikle pandemi ile birlikte artış gösteren elektronik ticaret, ticari işletmelerde online satış ve tahsilat kanallarının kullanımı da arttı. Ortaklığımızın hava yolu sektöründeki tecrübesi, marka gücü, dünyanın her noktasına hızlı erişim imkanı ile birlikte finansal kredibilitesi ve güvenilirliği düşünüldüğünde kurulan finansal teknoloji şirketimizle ödeme sistemleri alanında Ülkemiz, Ortaklığımız ve seyahat ekosistemindeki tüm paydaşlarımız için önemli katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Böylece Ülkemizin ve Ortaklığımızın seyahat, ulaştırma, kültür turizmi ve sağlık alanında tüm dünyada etkinliğini arttırmayı amaçlıyoruz. Şirketimizin faaliyete geçmesi için yasal olarak gerekli olan izinlerin alınması ve bu teknolojik dönüşüme yönelik gerekli işlemleri yapılması için ekiplerimiz çalışmalara başladılar. Markamıza ve ortaklığımıza hayırlı olmasını diliyorum