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THY yeni şirket kurdu | Elektronik para ve ödeme sektörüne giriyor

2023-08-19 19:15:24
THY yeni şirket kurdu | Elektronik para ve ödeme sektörüne giriyor

Türkiye'nin gururu Türk Hava Yolları (THY) KAP'a yaptığı açıklama ile elektronik para ve ödeme sektörüne giriş yaptı.

#1
Foto - THY yeni şirket kurdu | Elektronik para ve ödeme sektörüne giriyor

Dünya’nın en çok noktasına uçan hava yolu olma özelliğine sahip bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları, mevcut iştirak şirketlerine bir yenisini daha eklediğini resmen duyurdu.

#2
Foto - THY yeni şirket kurdu | Elektronik para ve ödeme sektörüne giriyor

Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunan THY, elektronik para ve ödeme hizmetleri verecek olan yeni iştirak şirketini böylece duyurmuş oldu. Konuya yakından bakalım.

#3
Foto - THY yeni şirket kurdu | Elektronik para ve ödeme sektörüne giriyor

Türk Hava Yolları, KAP’a yeni bir bildirimde bulundu. Bildirime göre THY’nin yüzde 100 iştiraki olarak yeni bir şirket kuruldu.

#4
Foto - THY yeni şirket kurdu | Elektronik para ve ödeme sektörüne giriyor

“THY Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi” adıyla serüvenine başlayacak olan şirket, THY’nin sahip olduğu küresellik, havacılık tecrübesi ve satış gücü gibi özelliklerinden de istifade ederek elektronik para ve ödeme hizmetleri sağlayacak.

#5
Foto - THY yeni şirket kurdu | Elektronik para ve ödeme sektörüne giriyor

Türk Hava Yolları’ndan konuyla ilgili KAP’a bildirilen açıklamada yeni iştirak şirketin kuruluş sürecine ilişkin şunlar söylendi:

#6
Foto - THY yeni şirket kurdu | Elektronik para ve ödeme sektörüne giriyor

14 Temmuz tarihli duyurumuzda ortaklığımızın havacılık sektöründeki tecrübesi, küresel gücü ve satış kanallarından geçen işlem hacmini göz önüne alarak mevcut potansiyelinin değer yaratan bir iş modeline dönüştürülmesi amacıyla elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu kurulması ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde lisanslama süreçlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına yönetim kurulumuzca karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu kapsamda ortaklığımızın yüzde 100 iştiraki olacak şekilde ‘THY Finansal Teknolojiler AŞ’nin kuruluşu 18 Ağustos’ta İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır.

#7
Foto - THY yeni şirket kurdu | Elektronik para ve ödeme sektörüne giriyor

Türk Hava Yolları, kendi ana markasına bağlı olarak halihazırda muhtelif birçok iştirak şirkete sahip. Bazıları yüzde 100, bazıları ise belli oranlarda THY’ye ait olan bu şirketler çok çeşitli iş kollarında faaliyet göstermektedir. Bunlardan bazılarını örnek vermek gerekirse: hem THY hem de pek çok farklı hava yolu şirketinin uçaklarına bakım onarım hizmeti veren THY Teknik A.Ş., uçaklarda yolculara sunulan ikramları sağlayan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş., tatil destinasyonlarında yoğun hizmet veren ve THY’nin Alman hava yolu şirketi Lufthansa ile iştiraki olan Sunexpress Hava Yolları ve uçaklara havalimanlarında yer hizmeti sağlayan TGS Yer Hizmetleri A.Ş. gibi şirketleri sayabiliriz. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat konuyla ilgili şunları söyledi:

#8
Foto - THY yeni şirket kurdu | Elektronik para ve ödeme sektörüne giriyor

Dijitalleşen dünyada finansal işlemlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi için yenilikçi uygulamalar ve müşteri odaklı çözümler konusunda uzmanlaşmış finansal teknoloji şirketleri son dönemde oldukça yaygınlaştı. Bu şirketler, kullandıkları yeni nesil ürün ve hizmet yelpazesi ile daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma imkanına sahipler. Havacılık sektöründe ise dijitalleşme ile birlikte gelen yenilikler de yolcu alışkanlıklarında değişimlere neden oldu. Seyahat edilen ülkelerde nakit kullanım zorunluluğunu azaltmak, fiziki kredi kartı kullanımında yaşanabilecek çalıntı/kopyalama riskini azaltmak ve aynı zamanda yüksek işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla dijital cüzdan gibi alternatif yöntemler kullanılmaya başlandı. Özellikle pandemi ile birlikte artış gösteren elektronik ticaret, ticari işletmelerde online satış ve tahsilat kanallarının kullanımı da arttı. Ortaklığımızın hava yolu sektöründeki tecrübesi, marka gücü, dünyanın her noktasına hızlı erişim imkanı ile birlikte finansal kredibilitesi ve güvenilirliği düşünüldüğünde kurulan finansal teknoloji şirketimizle ödeme sistemleri alanında Ülkemiz, Ortaklığımız ve seyahat ekosistemindeki tüm paydaşlarımız için önemli katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Böylece Ülkemizin ve Ortaklığımızın seyahat, ulaştırma, kültür turizmi ve sağlık alanında tüm dünyada etkinliğini arttırmayı amaçlıyoruz. Şirketimizin faaliyete geçmesi için yasal olarak gerekli olan izinlerin alınması ve bu teknolojik dönüşüme yönelik gerekli işlemleri yapılması için ekiplerimiz çalışmalara başladılar. Markamıza ve ortaklığımıza hayırlı olmasını diliyorum

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