THY, bugün 1200 seferle 203 bin yolcu taşıyacak
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün 1200 seferle 203 bin yolcu taşıyacaklarını duyurdu.
Türkiye’nin en önemli global marklarından THY, büyümeye devam ediyor.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaz sezonu seferlerinin başlamasıyla ilgili paylaşım yaptı.
Havacılıkta 2026 yaz sezonuna tüm zorluklara rağmen iyi bir başlangıç yaptıklarına vurgu yapan Ekşi şunları belirtti:
"Bugün başladığımız sezonda, 1200 seferle 203 bin misafirimizi taşıyacağız. Bu rakam, 2025'in yaz dönemi ilk gününe göre yüzde 6 artış demek. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.
