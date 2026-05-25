Erzincanspor’dan Akit Medya'ya ziyaret: Önemli projeler geliyor...

Erzincan halkına da çağrıda bulunan Başkan Güneş, futbolcuların sahada büyük bir fedakârlıkla mücadele ettiğini belirterek, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti. Güneş, “Bizim Erzincan halkından tek isteğimiz var. Yeşil sahalarda futbolcularımız birer nefer gibi formamız için ter dökerken, tribünlerde onların yanında olsunlar. Takımımızı yalnız bırakmasınlar. Taraftarımızın desteği bizim en büyük gücümüz olacaktır” diye konuştu. Sporu toplumun her kesimine yaymayı hedeflediklerini de vurgulayan Güneş, “24 Erzincanspor sadece belli bir kesimin değil, bu şehrin tamamının takımı olacak. Gençlerimizden çocuklarımıza, kadınlardan yaşlılarımıza kadar herkesin sahip çıktığı bir kulüp oluşturmak istiyoruz. Sporun birleştirici gücünü Erzincan’ın her noktasına taşıyacağız” dedi.