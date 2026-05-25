Erzincanspor’dan Akit Medya'ya ziyaret: Önemli projeler geliyor...
Mazlumların gür sesi Akit Medya, Küçükçekmece’deki genel merkez binasında önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. 24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Ocak ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde kulüp başkanlığına seçilen Güneş, Akit Medya Grubu yönetimiyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Nuri Karahasanoğlu misafirleri ağırladı. Ziyarette ayrıca Yeni Akit Gazetesi spor müdürü Hasan Emrah Savcı da hazır bulundu. Görüşmede spor camiasına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, medya ve sporun toplum üzerindeki etkisine dair fikir alışverişinde bulunuldu.