Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erzincanspor’dan Akit Medya'ya ziyaret: Önemli projeler geliyor...

Mazlumların gür sesi Akit Medya, Küçükçekmece’deki genel merkez binasında önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. 24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Ocak ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde kulüp başkanlığına seçilen Güneş, Akit Medya Grubu yönetimiyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Nuri Karahasanoğlu misafirleri ağırladı. Ziyarette ayrıca Yeni Akit Gazetesi spor müdürü Hasan Emrah Savcı da hazır bulundu. Görüşmede spor camiasına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, medya ve sporun toplum üzerindeki etkisine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrasında kulübün geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan 24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, ocak ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından yönetimi devraldıklarını belirterek, göreve geldikleri ilk günden itibaren planlı, disiplinli ve istikrarlı bir çalışma anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Başkan Güneş, “24 Erzincanspor’u hak ettiği yerlere taşımak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Başarı basamaklarını birer birer, sağlam adımlarla çıkacağız. Kısa vadeli değil, uzun vadeli ve kalıcı başarılar hedefliyoruz. İnşallah istikrarlı bir şekilde yükselen, sahada mücadele eden ve şehrini en iyi şekilde temsil eden bir takım oluşturacağız” dedi.

Haziran ayında Erzincan halkını heyecanlandıracak önemli bir gelişmenin yaşanacağını da duyuran Güneş, kulübün geleceği adına devasa bir sponsorluk anlaşmasına imza atacaklarını belirterek, “Kıymetli Erzincanlı hemşehrilerimize büyük bir sürprizimiz olacak. Haziran ayında kulübümüz adına çok önemli bir sponsorluk anlaşmasını kamuoyuyla paylaşacağız. Bu anlaşma, 24 Erzincanspor’un geleceği için önemli bir dönüm noktası olacak” ifadelerini kullandı.

Erzincan halkına da çağrıda bulunan Başkan Güneş, futbolcuların sahada büyük bir fedakârlıkla mücadele ettiğini belirterek, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti. Güneş, “Bizim Erzincan halkından tek isteğimiz var. Yeşil sahalarda futbolcularımız birer nefer gibi formamız için ter dökerken, tribünlerde onların yanında olsunlar. Takımımızı yalnız bırakmasınlar. Taraftarımızın desteği bizim en büyük gücümüz olacaktır” diye konuştu. Sporu toplumun her kesimine yaymayı hedeflediklerini de vurgulayan Güneş, “24 Erzincanspor sadece belli bir kesimin değil, bu şehrin tamamının takımı olacak. Gençlerimizden çocuklarımıza, kadınlardan yaşlılarımıza kadar herkesin sahip çıktığı bir kulüp oluşturmak istiyoruz. Sporun birleştirici gücünü Erzincan’ın her noktasına taşıyacağız” dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23