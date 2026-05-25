Yeniakit Publisher
İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu: Türk İHA'sı savaş uçağını vurdu
Haber Merkezi

Sudan'daki iç savaşta Bayraktar Akıncı'nın başarısı gündemdeki yerini korurken Türk İHA'sının vurduğu hava unsurunun Rafale savaş uçağı olduğu yönündeki yorumlar artmaya başladı.

X'ten Oğuzhan Uygun'un haberine göre, Sudan AKINCI'sı Rafale mi L-15 Falcon mu, CH-6 mı düşürdü? Ukrayna kamikaze dronu muydu ? mühimmatı EREN miydi? SUNGUR muydu? açıkçası çok da önemli değil. Akıncı düşman unsuru vurdu geçti, hedefi indirdi ve dünyadaki şok etkisi sürüyor.

Sudan semalarında yaşanan bu hadise, savunma çevrelerinde "imkansızın gerçekleşmesi" olarak nitelendiriliyor. Bir AKINCI'nın bunu yapabilmesi, gelecekte onlarca KIZILELMA veya AKINCI'nın bir bölgeyi insanlı uçaklara tamamen kapatabileceği anlamına geliyor.

Bu olay, sadece yerel bir başarı değil, küresel hava harbi doktrinlerini kökten değiştiren bir kırılma noktasıdır. Bu yüksek harp teknolojisine erişmeyi de Allah Türklere nasip etti...

Forbes, gelişmeyi "Türkiye sadece İHA satmakla kalmayıp, bu İHA'ları hava-hava füzeleri ve AESA radarlarıyla donatarak bir "Drone Süper Gücü" haline geldi" diyerek duyurdu.

İngiliz The Week, "Sudan üzerinde bir Rafale savaş uçağı insansız hava aracı (İHA) tarafından düşürüldü. Çift motorlu, Fransız yapımı jetin, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (RSF) destekleyen pilotlar tarafından uçurulduğu ve Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) tarafından Türk yapımı bir İHA kullanılarak düşürüldüğü bildirildi.

Yüzyılın en gelişmiş insanlı savaş uçaklarından biri olarak kabul edilen jeti vuran füze, Bayraktar Akıncı insansız hava aracı tarafından kullanılan bir hava füzesiydi" diyerek duyurdu

