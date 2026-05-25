  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu: Türk İHA'sı savaş uçağını vurdu Yaz geldi sivriler ortaya çıktı: İşte sinekleri uzak tutan koku! Portekizliler flaş gelişmeyi duyurdular! Trabzonspor'un istediği oyuncu Portekiz yolunda... Modern dünyanın teslimiyet sınavı: Kurban sadece bir ritüel mi, yoksa egonun tasfiyesi mi? Eski AK Parti MKYK Üyesi Emine Çift dualarla uğurlandı Tezgahlarda yoğunluk başladı! Bayram adetini yerine getiriyorlar! Rusya o ülkeye doğalgazı çok ucuza sattığını itiraf etti: Bu fiyattan başkalarının alması mümkün değil Erzincanspor’dan Akit Medya'ya ziyaret: Önemli projeler geliyor...
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Rusya o ülkeye doğalgazı çok ucuza sattığını itiraf etti: Bu fiyattan başkalarının alması mümkün değil
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya o ülkeye doğalgazı çok ucuza sattığını itiraf etti: Bu fiyattan başkalarının alması mümkün değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünya enerji kriziyle boğuşurken doğalgaz konusunda ayrıcalıklı fiyatlardan faydalanan ülkeyi açıkladı.

1
#1
Foto - Rusya o ülkeye doğalgazı çok ucuza sattığını itiraf etti: Bu fiyattan başkalarının alması mümkün değil

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya'nın enerji kaynakları konusunda güvenilir bir tedarikçi olduğunu vurgulayan Peskov, bunun özellikle Moskova'nın "yakın müttefikleri ve ortakları" için geçerli olduğunu belirtti.

#2
Foto - Rusya o ülkeye doğalgazı çok ucuza sattığını itiraf etti: Bu fiyattan başkalarının alması mümkün değil

Peskov, Ermenistan yönetiminin Rus gazı ve enerji kaynakları için "son derece ayrıcalıklı" fiyatlardan yararlandığına dair açıklamalar yaptığını hatırlatarak, "Bu fiyatlar gerçekten böyle. Söz konusu fiyatlar, farklı birliklerin katılımcıları için mümkün değil. Avrupa Birliği'nde fiyatlar farklı, tamamen farklı, piyasa temelli." dedi.

#3
Foto - Rusya o ülkeye doğalgazı çok ucuza sattığını itiraf etti: Bu fiyattan başkalarının alması mümkün değil

Ermenistan yönetiminin de bunu bildiğini aktaran Peskov, "Ermeni dostlarımızla diyalog halindeyiz ve bunu bundan sonra da sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Rusya o ülkeye doğalgazı çok ucuza sattığını itiraf etti: Bu fiyattan başkalarının alması mümkün değil

Kremlin Sözcüsü, Ermenistan'ın Kazakistan'da düzenlenecek AEB zirvesine katılım sağlamasını beklediklerini de dile getirdi.

#5
Foto - Rusya o ülkeye doğalgazı çok ucuza sattığını itiraf etti: Bu fiyattan başkalarının alması mümkün değil

Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler, Erivan yönetiminin son dönemde AB ile temaslarını artırması ve Moskova'nın bölgedeki rolüne yönelik karşılıklı eleştirel açıklamalar nedeniyle dikkati çekiyor. Ermenistan, Rusya'nın da yer aldığı AEB'nin üyeleri arasında bulunuyor.

#6
Foto - Rusya o ülkeye doğalgazı çok ucuza sattığını itiraf etti: Bu fiyattan başkalarının alması mümkün değil

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslamoğlu'ndan peygamberlik müessesesine alçakça saldırı! Mağara benzetmesiyle kutsal vahiyleri hedef aldı!
Gündem

İslamoğlu'ndan peygamberlik müessesesine alçakça saldırı! Mağara benzetmesiyle kutsal vahiyleri hedef aldı!

Yaptığı skandal açıklamalarla sık sık İslam akidelerini hedef alan Mustafa İslamoğlu, bu kez sınırları tamamen zorlayarak peygamberlik müess..
İran basını duyurdu! Türkiye Yunanistan ile büyük savaşa hazırlanıyor
Gündem

İran basını duyurdu! Türkiye Yunanistan ile büyük savaşa hazırlanıyor

İran devlet televizyonu ve haber ajansları, Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki batı destekli kuşatmaları yerle bir edecek tarihi ve..
Resmi Gazete'de yayımlandı! kapatma kararı iptal edildi
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! kapatma kararı iptal edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bilgi Üniversitesi hakkında daha önce alınan kapatma kararı iptal edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’da bazı üst düzey görev de..
CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!
Gündem

CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde sokağı karıştırmaya çalışan ve asimetrik bir kaos peşinde koşan..
Tebligatı bakın ne yaptı! Özgür Özel’ den hukuk tanımazlığın zirvesi...
Gündem

Tebligatı bakın ne yaptı! Özgür Özel’ den hukuk tanımazlığın zirvesi...

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla sarsılan CHP Genel Merkezi'nde hukuku hiçe sayan skandallara bir yenisi daha eklendi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23