  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam Memiş'in gram altın şaşkınlığı! 'Bugüne kadar böylesini görmedim' diyerek madde madde sıraladı

Ramazan Bayramı’nda bu tuzağa düşmeyin! Uzman isim uyardı

Çalışanlara bayramda ek ödeme! 7.5 günlük ücret alacaklar

Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak! Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyordu, Türkiye bunu da üretti

Thodex vurgununda hesap zamanı! 400 binden fazla kişiyi dolandırdı!

Mete Yarar Baykar için gözden kaçan detayı açıkladı: İsrail bunu yapmak istedi

EYT’de işverene prim desteği

Canlı yayında ‘Bu bir travma’ diyerek açıkladı: Baykar'ı, Bayraktar'ı batıracaklar

Taksim'de 6 katlı otelde yangın; Böyle kurtarıldılar!

Muhalif isimden Berat Albayrak'la ilgili çok ama çok konuşulacak sözler! İtiraf edelim, onun sayesinde oldu
Gündem
4
Thodex vurgununda hesap zamanı! 400 binden fazla kişiyi dolandırdı!

2023-04-21 08:39:13
Thodex vurgununda hesap zamanı! 400 binden fazla kişiyi dolandırdı!

Arnavutluk’un Türkiye’ye iadesine karar verdiği kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer İstanbul’a getirildi. 400 binden fazla kişiyi dolandıran, 2 milyar liralık vurgun yapan Özer, sorgulanıyor.

#1
Foto - Thodex vurgununda hesap zamanı! 400 binden fazla kişiyi dolandırdı!

Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesince Türkiye’ye iade edilmesine karar verildikten sonra hakkında ülkeye gönderilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer uçakla başkent Tiran’dan dün Türkiye’ye gönderildi. Thodex ismiyle kurduğu kripto para borsasıyla 400 binin üzerinde insanı yaklaşık 2 milyar lira dolandırdıktan sonra 2 yıl önce firar eden Özer, firarının yıl dönümünde Türk Interpol ekipleri tarafından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirildi.

#2
Foto - Thodex vurgununda hesap zamanı! 400 binden fazla kişiyi dolandırdı!

Air Albania Havayolları’nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağıyla dün 10.10 sıralarında İstanbul Havalimanı’na getirilen Özer, elleri kelepçeli şekilde uçağın arka kapısından indirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada da sağlık kontrolünden geçirilen Özer ardından yüksek güvenlik tedbirleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

#3
Foto - Thodex vurgununda hesap zamanı! 400 binden fazla kişiyi dolandırdı!

ÖNCE KUTUYU ALDILAR Uçağın arka kapısından içeri giren polislerin önce Özer’e ait olduğu belirtilen, içinde laptop, cep telefonu ve dijital materyallerin bulunduğu kutuyu teslim alması dikkat çekti. Dava dosyasına gireceği belirtilen laptop ile dijital materyaller de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce inceleneceği öğrenildi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sorguya alınan hakkında 2500 suç duyurusu bulunan Özer’in, buradaki ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği öğrenildi. POLİS 52 KİLO ALTININ PEŞİNDE İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geçen yıl hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer’in aralarında ağabeyi, ablası ve eşinin de bulunduğu 12 kişilik bir şebekeyle kurduğu Thodex borsası üzerinden dolandırdığı insanların parasını Ankara ve İstanbul’da 2 ayrı kuyumcuda altına çevirdiği belirtildi. Savcılık ve polisin, güncel piyasa değeri 3 milyar 335 milyon 74 bin lira olan 52 kilo 287 gram altının izini sürdüğü ifade edildi. Şebekenin, mağdurların hesaplarından çaldıkları paraların bir kısmını da soğuk cüzdan olarak adlandırılan taşınabilir belleklere aktardığı belirlendi. Şebeke içerisinde teknik ve organizasyonda en az Özer kadar etkin oldukları belirlenen Mesut Can Arbaz ve Ergün Acar’ın el koyulan dijitallerinden çalınan paraların diğer kısmına ulaşmaya çalışan emniyet ve savcılığın soruşturması devam ediyor.

Dolar ve Euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! 300 Euro'ya yapacağız
Ekonomi

Dolar ve Euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! 300 Euro'ya yapacağız

Dolar ve Euro'daki artış turistlere cazip geliyor. Son dönemde Bulgar ve Gürcülerin Türkiye'ye akın edip alışveriş yapmasının ardından bu ke..
Rusya'dan çok büyük zam! Yeniden Türkiye'yi seçecekler
Dünya

Rusya'dan çok büyük zam! Yeniden Türkiye'yi seçecekler

Son dönemde Türkiye turizmi ile yarışan Rusya'daki iç pazardaki tatil turlarına zam yapılması sonrası rotanın yeniden değişeceği konusu günd..
Bak Kemal, bak Meral, bu temel!
Gündem

Bak Kemal, bak Meral, bu temel!

Muhalefet tarafından temelinin atılıp bırakıldığı iddia edilen Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmaların 26. gününde geldiği son durum hastane..
İtalya’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 850 kilogram kokain ele geçirildi
Dünya

İtalya’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 850 kilogram kokain ele geçirildi

İtalya Mali Polisi tarafından düzenlenen operasyon ile Venedik açıklarında ticari bir gemide piyasa değeri 170 milyon euro olan 850 kilogram..
Kuru incir mi yaş incir mi? Hangisinde vitamin daha fazla? Tahmini yapan uzmandan yeni açıklama! Kuru incirin faydaları
Sağlık

Kuru incir mi yaş incir mi? Hangisinde vitamin daha fazla? Tahmini yapan uzmandan yeni açıklama! Kuru incirin faydaları

Dut ailesinin bir parçası olarak bilinen incir, ficus ağacının meyvesidir. Yenilebilir tohumlarla dolu, yumuşak ve çiğnenebilir bir yapıya s..
Dertleri fiyatlar filan değil! Barış Yarkadaş itiraf etti
Gündem

Dertleri fiyatlar filan değil! Barış Yarkadaş itiraf etti

Karadeniz gazının Türkiye'ye dağıtılması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği indirim müjdesi CHP'li Barış Yarkadaş'ın zoruna ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23