  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
VAR nereye kadar VAR! Yerine ASİ var! Abdulla Sönmez'den dikkat çeken çıkış... Chery'den büyük kampanya: Faizsiz taksitle SUV imkanı! Türkiye’nin mutluluk grafiği açıklandı: Evliler mi bekarlar mı? AK Parti'den Ayşe Ünlüce'ye sert tepki: Eskişehir 2 yıl 'mış gibi' yönetildi! Kim ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Kulis bilgisi sızdı: İşte masadaki son rakam Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu İşte son uyuşturucu operasyonundaki en şaşırtıcı isimler! Ünlü markanın sahipleri gözaltında
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Theodora Tzakri'den Türkiye isyanı: Öfke istemiyoruz ama kazandılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Theodora Tzakri'den Türkiye isyanı: Öfke istemiyoruz ama kazandılar

Yunan milletvekili Theodora Tzakri, Miçotakis'in Türkiye ziyaretine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanılırken hükümeti ağır sözlerle eleştirdi.

#1
Foto - Theodora Tzakri'den Türkiye isyanı: Öfke istemiyoruz ama kazandılar

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, 6. Yunanistan-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi Toplantısı için Ankara’ya yaptığı ziyaretin ardından Ankara ile "ulusal çıkarlar temelinde normal ve işlevsel ilişki" istediklerini söylemişti. Atina’da muhalefet, "Türkiye masada da kazandı" diyerek hükümete yüklendi.

#2
Foto - Theodora Tzakri'den Türkiye isyanı: Öfke istemiyoruz ama kazandılar

Türkiye ile ilişkilerde yeni bir çerçeve çizildiğini dile getiren Miçotakis sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı için Ankara'daydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizi birbirimize yaklaştıran ve ayıran konular hakkında samimi ve verimli bir görüşme yaptık. Anlaşmazlıklarımız gerçek ve önemlidir. Bunları küçümsemiyoruz. Ancak bugün, gerginlik oluşturmadan, açık iletişim kanalları, özgüven ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak bunları ortaya koyabiliyoruz. Yunanistan ne gerginlik ne de hareketsizlik peşinde. Türkiye ile ulusal çıkarlarımızı temel alan normal ve işlevsel bir ilişki istiyoruz. Coğrafyamız komşularımızı gerektiriyor. Değişken bir uluslararası ortamda, istikrarı tercih ediyoruz."

#3
Foto - Theodora Tzakri'den Türkiye isyanı: Öfke istemiyoruz ama kazandılar

Diğer yandan Ankara ziyaretine ilişkin açıklamaların ardından Yunan muhalefetinden farklı değerlendirmeler geldi. Pella Milletvekili Theodora Tzakri, militaire.gr’de kaleme aldığı yazıda görüşmeye dair eleştirilerini sıraladı.

#4
Foto - Theodora Tzakri'den Türkiye isyanı: Öfke istemiyoruz ama kazandılar

Tzakri, görüşmenin "normalleşme" başlığı altında sunulduğunu ancak ortaya çıkan tablonun ciddi soru işaretleri doğurduğunu yazdı. Türkiye’nin Ege’deki taleplerini "birbiriyle bağlantılı meseleler" başlığı altında yeniden gündeme getirdiğini belirtirken, çıkan mevcut tablonun Miçotakis yönetimini zor durumda bıraktığını itiraf etti. Değerlendirmesinde 25. meridyenin ötesine ilişkin yayımlanan Navtex’in cevapsız kaldığı, bunun Türkiye’ye diplomatik alan açtığını aktardı.

#5
Foto - Theodora Tzakri'den Türkiye isyanı: Öfke istemiyoruz ama kazandılar

Hükümetin “7 anlaşma” olarak sunduğu metinlerin ise bağlayıcı anlaşma değil, niyet beyanı ve mutabakat zaptı niteliğinde olduğuna değindi: "Türkiye Avrupa’ya 'müzakere ve durgunluk ortamı' mesajı veriyor. Ankara bu ziyaretle birlikte diplomatik avantaj sağladı. Türkiye masada da kazandı, biz sadece aracı olduk." Yunan milletvekili ayrıca, Ege başlıklarının geniş bir çerçevede ele alındığını belirterek, "Tek ve açık anlaşmazlık olan kıta sahanlığı ve MEB meselesi yerine çok sayıda konu pakete dahil ediliyor" dedi.

#6
Foto - Theodora Tzakri'den Türkiye isyanı: Öfke istemiyoruz ama kazandılar

Batı Trakya’daki azınlık meselesinin yeniden gündeme geldiğini belirten vekil casus belli ve 12 deniz mili konularında net bir çerçeve oluşmadığını ileri sürdü. Türkiye’nin sabit tezlerini koruduğu, Yunanistan’ın ise uzun vadeli strateji ortaya koymadığını açıkladı: "Casus belli ortadayken ve 12 deniz mili hakkımız açıkça masada değilken net bir çerçeveden söz edilemez. Türkiye sabit tezlerini koruyor. Yunanistan ise uzun vadeli ve net bir strateji ortaya koymuyor."

#7
Foto - Theodora Tzakri'den Türkiye isyanı: Öfke istemiyoruz ama kazandılar

Tzakri, "Türkiye ne kazandı?" sorusuna şu cevabı verdi: "Türkiye sabit taleplerinde ısrar etti. Başta Trump olmak üzere ABD ve Avrupa’ya Yunanistan ile müzakere halinde olduğu ve ortamın durgun olduğu mesajını verdi. Böyle bir atmosferde gümrük birliği ve diğer Avrupa işbirliği araçları konusunda daha rahat baskı kurabilir. Fidan diplomasisinde diyalog yolunda ilerleme olduğu ve istikrarsızlık riski oluşmadığı mesajı veriliyor." "Yunanistan ne kaybetti?" başlığında ise şu ifadeleri kullandı:

#8
Foto - Theodora Tzakri'den Türkiye isyanı: Öfke istemiyoruz ama kazandılar

"Yunanistan haklarını tam olarak kullanmıyor ve Türkiye’nin tek taraflı olarak ihtilaflı ilan ettiği bölgelerdeki faaliyetler hakkında bilgi verecek bir pozisyona itiliyor. Uzun vadeli ve net bir strateji ortaya konmuş değil. Uluslararası verileri analiz edecek ve ulusal strateji belirleyecek bir Ulusal Güvenlik Konseyi yok. Ege’de döşenecek enerji kabloları konusunda nasıl hareket edileceği belirsiz. Sürekli geri adımlarla zaman kazanma yaklaşımı tercih edilirse, bu zaman pahalıya mal olabilir. Başbakanın açıklamalarında Rum meselesine de yer verilmedi." KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!
Gündem

Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!

Elazığ'da kendi evinde eşiyle yakaladığı adamın bıçaklı saldırısına uğrayan ve kendini korumak isterken katil olan baş komiserin yargılandığ..
Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!
Gündem

Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!

Türkiye’nin kadim aile yapısını hedef alan saldırılar, bu kez "spor" ve "kişisel gelişim" maskesiyle sahneye sürüldü. Sosyal medyada büyük t..
CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!
Gündem

CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!

Türkiye’nin kilitlendiği ‘sahte diploma’ davasında bugün Silivri’de tansiyon yükseldi! Hakkında açılan yolsuzluk, para aklama ve suç örgütü ..
Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta ortaya çıktılar, yaptıkları 'pes' dedirtti
Gündem

Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta ortaya çıktılar, yaptıkları 'pes' dedirtti

Kayseri’de bir apartmanın giriş kapısı ve koridorlarına kimliği belirsiz kişilerce dökülen madde paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görünt..
Adalet Bakanı Akın Gürlek, duyurdu! Maden ocağındaki göçük ile ilgili flaş gelişme
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, duyurdu! Maden ocağındaki göçük ile ilgili flaş gelişme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen göçük ile ilgili açıklama yaptı. Ba..
İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak
Dünya

İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak

İran, Yugoslavya örneğine benzer şekilde parçalanması mümkün olmayan bir ülkedir, yapısal farklılıkları ve günümüzdeki uluslararası konjonkt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23