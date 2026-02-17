Theodora Tzakri'den Türkiye isyanı: Öfke istemiyoruz ama kazandılar

Türkiye ile ilişkilerde yeni bir çerçeve çizildiğini dile getiren Miçotakis sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı için Ankara'daydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizi birbirimize yaklaştıran ve ayıran konular hakkında samimi ve verimli bir görüşme yaptık. Anlaşmazlıklarımız gerçek ve önemlidir. Bunları küçümsemiyoruz. Ancak bugün, gerginlik oluşturmadan, açık iletişim kanalları, özgüven ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak bunları ortaya koyabiliyoruz. Yunanistan ne gerginlik ne de hareketsizlik peşinde. Türkiye ile ulusal çıkarlarımızı temel alan normal ve işlevsel bir ilişki istiyoruz. Coğrafyamız komşularımızı gerektiriyor. Değişken bir uluslararası ortamda, istikrarı tercih ediyoruz."