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Medya
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The Economist yeni mesajı verdi!

2020-11-18 14:17:29
The Economist yeni mesajı verdi!

The Economist dergisi, 2021 yılı kapağını resmi Instagram hesabı üzerinden yayınladı.

#1
Foto - Her yıl yayınladığı kapaklar ile gündem olmayı başaran The Economist dergisi, 2021 yılı için hazırladığı kapağı da resmi Instagram hesabı üzerinden yayınladı. Herkesin bildiği gibi söz konusu derginin hazırladığı görseller üzerinden bir sonraki yıl dünyayı nelerin bekleyeceği tahmin ediliyor.

Her yıl yayınladığı kapaklar ile gündem olmayı başaran The Economist dergisi, 2021 yılı için hazırladığı kapağı da resmi Instagram hesabı üzerinden yayınladı. Herkesin bildiği gibi söz konusu derginin hazırladığı görseller üzerinden bir sonraki yıl dünyayı nelerin bekleyeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Dergi özellikle ortaya koyduğu simgeler ile beraber okuyucularına çeşitli mesajlar veriyor.

Dergi özellikle ortaya koyduğu simgeler ile beraber okuyucularına çeşitli mesajlar veriyor.

#3
Foto - The Economist dergisi, aşağıda görmüş olduğunuz 2021 yılı kapağını resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Bu paylaşım yapılırken,

The Economist dergisi, aşağıda görmüş olduğunuz 2021 yılı kapağını resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Bu paylaşım yapılırken, "2020 unutulmaz bir yıl oldu." ifadesi kullanıldı.

#4
Foto - Resme baktığımızda, makinede orman yangını görseli Avustralya'da yaşanan büyük yangınını tasvir ediyor gibi gözüküyor.

Resme baktığımızda, makinede orman yangını görseli Avustralya'da yaşanan büyük yangınını tasvir ediyor gibi gözüküyor.

#5
Foto - Görselde Çin’den tüm dünyaya yayılan ve vaka sayılarında artışın devam etmesine sebep olan koronavirüse de yer verildi.

Görselde Çin’den tüm dünyaya yayılan ve vaka sayılarında artışın devam etmesine sebep olan koronavirüse de yer verildi.

#6
Foto - Joe Biden, ABD'nin kutuplaşması (ortadan ikiye bölünmüş bayrak görseli), aşı ve hayatın online şekilde sürdüğü 2020 yılında yaşananlar olarak ortaya çıkıyor.

Joe Biden, ABD'nin kutuplaşması (ortadan ikiye bölünmüş bayrak görseli), aşı ve hayatın online şekilde sürdüğü 2020 yılında yaşananlar olarak ortaya çıkıyor.

#7
Foto - Kimileri ise bu kapağı 2020 yılının özeti değil, 2021 tahminleri olarak yorumluyor. Bu kişilere göre 2021 yılında da koronavirüs devam edecek ve aşı yine gündemde olmaya devam edecek.

Kimileri ise bu kapağı 2020 yılının özeti değil, 2021 tahminleri olarak yorumluyor. Bu kişilere göre 2021 yılında da koronavirüs devam edecek ve aşı yine gündemde olmaya devam edecek.

#8
Foto - Ayrıca Joe Biden'ın gelmesi ile makinede görseli bulunan bir nükleer felaket dünyayı vuracak. Görsel de TikTok mesajı da dikkat çekti.

Ayrıca Joe Biden'ın gelmesi ile makinede görseli bulunan bir nükleer felaket dünyayı vuracak. Görsel de TikTok mesajı da dikkat çekti.

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