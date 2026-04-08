  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yolun altında rastgele bulundu: Tarihi yapıya cam kafes formülü Orta sahanın başrolü yine O'nun olacak! Bunun adı mucize: Gabriel Sara farkı Ay’ın öte yüzünden seslendiler! Artemis II astronotları o anları paylaştı Rakipleri hayal kırıklığına uğrayacak... Fenerbahçe topyekün: Yönetim şampiyonluk için bunu da yaptı Meğer ne kadar zararlıymış! Patates hakkında bildiklerinizi unutun: Herkes tüketiyor ama... İşte direksiyon çizgilerini yok eden yöntem! Meğer ne kadar kolaymış! 'Verin biz yapalım' diyorlardı! Güney Koreliler aniden Türkiye'ye gelip dev bir anlaşma yaptı Fenerbahçe’de derbi sonrası ortalık karıştı! Yıldız isim Kayseri deplasmanında yedek kalacak Seküler yaşam tarzı hevesinin geldiği son nokta! Genç kızların içler acısı hali Aniden gelen ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin!
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
Tevfik Diker’den Özgür Özel’e 'ara seçim' tepkisi... İstediğini elde etmek için algı üretiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tevfik Diker'den Özgür Özel'e 'ara seçim' tepkisi... İstediğini elde etmek için algı üretiyor

22 milletvekilini istifa ettirerek boşalacak toplam 30 milletvekilliği için Türkiye’ye ara seçime götürmeyi planlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, algı üretmeye devam ediyor. Katıldığı programlarda anayasa hükümlerini kendi perspektifinden yorumlayan ve hükümeti seçim sürecine zorlamak amacıyla eksik ya da tartışmalı bilgilerle halkı yanıltan Özel, dün gerçekleştirdiği grup toplantısında da benzer ifadeler kullandı. Söz konusu skandal açıklamalar, siyasi çevrelerde “algı yönetimi” tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, bir tepki de DYP Manisa Eski Milletvekili ve emekli asker Tevfik Diker’den geldi. Diker, Özel’in anayasa hükümlerini eksik ve hatalı şekilde kamuoyuna aktardığını savunarak, bunun “algı oluşturma çabası” olduğunu ifade etti.

3
#1
Foto - Tevfik Diker’den Özgür Özel’e 'ara seçim' tepkisi... İstediğini elde etmek için algı üretiyor

Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’nda anayasanın ara seçimle ilgili maddelerini okuyarak “Ara seçim yapılacak, AK Parti bundan kaçamaz” şeklindeki sözlerine değinen Diker, bu açıklamaların kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığını ileri sürdü.

#2
Foto - Tevfik Diker’den Özgür Özel’e 'ara seçim' tepkisi... İstediğini elde etmek için algı üretiyor

Diker açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 84. maddesi’ne dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

#3
Foto - Tevfik Diker’den Özgür Özel’e 'ara seçim' tepkisi... İstediğini elde etmek için algı üretiyor

“Bir milletvekilinin istifasının geçerli sayılabilmesi için öncelikle TBMM Başkanlık Divanı tarafından incelenmesi gerekir. Ardından istifanın Genel Kurul’da oylanarak kabul edilmesiyle süreç tamamlanır. Bu aşamalar olmadan ara seçim sürecinden söz etmek eksik ve yanıltıcıdır.”

#4
Foto - Tevfik Diker’den Özgür Özel’e 'ara seçim' tepkisi... İstediğini elde etmek için algı üretiyor

Özel’in bu maddeleri kamuoyuyla paylaşmadığını öne süren Diker, “Millete eksik bilgi verilerek siyaset yapılmaz. Bu yaklaşım, ana muhalefet partisine de siyaset kurumuna da yakışmaz” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Tevfik Diker’den Özgür Özel’e 'ara seçim' tepkisi... İstediğini elde etmek için algı üretiyor

Diker, söz konusu açıklamaların “siyasi etik açısından sorunlu” olduğunu belirterek, yaşananların “siyasi bir ayıp olarak tarihe geçeceğini” savundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fahri

Siyasi biri nasıl kendi itibarını zedeler kendi kazdığı kuyuya düşer işte örneği

Mert

İçinden asla çıkamayacağı pislik ve uzun süre hapis korkusu bu adamın alevilik kini ile biraraya gelince memleket batmış kaos olmuş umrunda bile değil
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23