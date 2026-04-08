Tevfik Diker’den Özgür Özel’e 'ara seçim' tepkisi... İstediğini elde etmek için algı üretiyor

22 milletvekilini istifa ettirerek boşalacak toplam 30 milletvekilliği için Türkiye’ye ara seçime götürmeyi planlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, algı üretmeye devam ediyor. Katıldığı programlarda anayasa hükümlerini kendi perspektifinden yorumlayan ve hükümeti seçim sürecine zorlamak amacıyla eksik ya da tartışmalı bilgilerle halkı yanıltan Özel, dün gerçekleştirdiği grup toplantısında da benzer ifadeler kullandı. Söz konusu skandal açıklamalar, siyasi çevrelerde “algı yönetimi” tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, bir tepki de DYP Manisa Eski Milletvekili ve emekli asker Tevfik Diker’den geldi. Diker, Özel’in anayasa hükümlerini eksik ve hatalı şekilde kamuoyuna aktardığını savunarak, bunun “algı oluşturma çabası” olduğunu ifade etti.