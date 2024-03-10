Tesla'nın rakibi köpeklerden ilham aldı

Bu fiyat, ET9'un lüks segmentte konumlandığını ve rekabetçi bir pozisyonda olduğunu gösteriyor. Nio'nun bu tür yeniliklerle gelmesi, elektrikli araç endüstrisinde atılan yenilikçi adımların önemini vurguluyor. Kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanan bu tür yenilikler, elektrikli araçların daha çekici hale gelmesine katkıda bulunurken, aynı zamanda günlük yaşamda pratik ve kullanışlı çözümler sunmanın da ötesine geçiyor.