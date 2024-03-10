2024-03-10 19:10:00 Tesla'nın rakibi köpeklerden ilham aldı
Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio'nun yeni ET9 modeli tasarımında köpekleri örnek aldı.
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Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio'nun yeni ET9 modeli tasarımında köpekleri örnek aldı.
Çinli otomobil üreticisi Nio, son modeli ET9 ile otomobil dünyasına benzersiz bir özellik getiriyor: Şasi, kar temizliği için bir köpek gibi sallanıyor. Nio'nun yayınladığı bir video, aracın şasisinin yanlara doğru sallanarak karı etkili bir şekilde savurduğunu gösteriyor, adeta hip-hop videolarındaki lowrider'lara bir selam gönderiyor.
Bu özellik, aracın her bir tekerleğinde ayrı ayrı kontrol edilebilen hidrolikler sayesinde mümkün oluyor. Bu inovatif kar temizleme sistemi özellikle kış aylarında otomobil sahiplerine büyük bir kolaylık sağlıyor.
Nio, geleneksel kar temizleme yöntemlerini terk ederek kullanıcılarına zaman ve emek tasarrufu sağlıyor. Bu, elektrikli araçların kullanımını daha da kolaylaştırarak günlük yaşamda pratik bir çözüm sunuyor.
ET9'un benzersiz hidrolik sistemi aynı zamanda darbeleri etkili bir şekilde emebilme yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Bir videoda, aracın ön tekerleklerinin bir su birikintisine zıpladığı ve karoserinin sabit kaldığı, üzerindeki su bardaklarının bile devrilmediği görülüyor.
ET9, lüks elektrikli otomobil segmentinde Tesla Model S, BMW i7 ve Mercedes EQS gibi rakipleriyle rekabet ediyor. Avrupa pazarına giriş tarihi henüz açıklanmamış olsa da, aracın başlangıç fiyatı 100 bin Euro olarak belirlendi.
Bu fiyat, ET9'un lüks segmentte konumlandığını ve rekabetçi bir pozisyonda olduğunu gösteriyor. Nio'nun bu tür yeniliklerle gelmesi, elektrikli araç endüstrisinde atılan yenilikçi adımların önemini vurguluyor. Kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanan bu tür yenilikler, elektrikli araçların daha çekici hale gelmesine katkıda bulunurken, aynı zamanda günlük yaşamda pratik ve kullanışlı çözümler sunmanın da ötesine geçiyor.
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