Tesla'nın insansı robot Optimus planı ortaya çıktı

İmalat, lojistik ve depolama gibi birçok önemli iş sürecinde görev yapabileceği söylenen Optimus Gen 2, insanların yükünü azaltmayı amaçlıyor. İlk olarak fabrikalardaki kullanılması beklenen ürünün, zamanla bireysel müşteriler tarafından da kullanılması bekleniyor. İnsansı robotun nasıl bir fiyattan satılacağı ise şu an için kesin değil. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.