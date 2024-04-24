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Teknoloji-Bilişim
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Tesla'nın insansı robot Optimus planı ortaya çıktı

2024-04-24 20:05:07
Tesla'nın insansı robot Optimus planı ortaya çıktı

Teknoloji devi Tesla, insansı robot Optimus hakkında oldukça önemli bir karar almaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Tesla'nın insansı robot Optimus planı ortaya çıktı

Tesla yönetimi, insansı robot Optimus hakkında oldukça önemli bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre, yeni nesil robot 2025 yılı içinde resmi olarak satışa sunulabilir.

#2
Foto - Tesla'nın insansı robot Optimus planı ortaya çıktı

Şu an için kesinlik kazanmayan durumun, gerçekleştiği takdirde teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatabileceği düşünülüyor.

#3
Foto - Tesla'nın insansı robot Optimus planı ortaya çıktı

Aralık ayında tanıtılan ve eski versiyonuna göre çok daha hızlı, atik ve zeki olan Optimus Gen 2, özel bir laboratuvar ortamında geliştirilmeye devam ediyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

#4
Foto - Tesla'nın insansı robot Optimus planı ortaya çıktı

Tesla, insansı robot Optimus ile gündem oldu

#5
Foto - Tesla'nın insansı robot Optimus planı ortaya çıktı

Radikal açıklamalarıyla bilinen Tesla CEO’su Elon Musk ise yaptığı paylaşımda, insansı robotun önümüzdeki sene içinde resmen piyasaya sürülebileceğini ifade etti.

#6
Foto - Tesla'nın insansı robot Optimus planı ortaya çıktı

Musk, Optimus robotun milyarca dolar gelir getirebileceğini ve uzun dönemde şirketin hisselerine olumlu bir etki yapabileceğini belirtiyor. Ancak sektördeki birçok firmanın da Optimus’un gelişim sürecini yakından takip ettiği ve kendi robotlarını üretmeye başlayacağı da öne sürülüyor.

#7
Foto - Tesla'nın insansı robot Optimus planı ortaya çıktı

İmalat, lojistik ve depolama gibi birçok önemli iş sürecinde görev yapabileceği söylenen Optimus Gen 2, insanların yükünü azaltmayı amaçlıyor. İlk olarak fabrikalardaki kullanılması beklenen ürünün, zamanla bireysel müşteriler tarafından da kullanılması bekleniyor. İnsansı robotun nasıl bir fiyattan satılacağı ise şu an için kesin değil. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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