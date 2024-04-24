2024-04-24 20:05:07 Tesla'nın insansı robot Optimus planı ortaya çıktı
Teknoloji devi Tesla, insansı robot Optimus hakkında oldukça önemli bir karar almaya hazırlanıyor.
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Teknoloji devi Tesla, insansı robot Optimus hakkında oldukça önemli bir karar almaya hazırlanıyor.
Tesla yönetimi, insansı robot Optimus hakkında oldukça önemli bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre, yeni nesil robot 2025 yılı içinde resmi olarak satışa sunulabilir.
Şu an için kesinlik kazanmayan durumun, gerçekleştiği takdirde teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatabileceği düşünülüyor.
Aralık ayında tanıtılan ve eski versiyonuna göre çok daha hızlı, atik ve zeki olan Optimus Gen 2, özel bir laboratuvar ortamında geliştirilmeye devam ediyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Tesla, insansı robot Optimus ile gündem oldu
Radikal açıklamalarıyla bilinen Tesla CEO’su Elon Musk ise yaptığı paylaşımda, insansı robotun önümüzdeki sene içinde resmen piyasaya sürülebileceğini ifade etti.
Musk, Optimus robotun milyarca dolar gelir getirebileceğini ve uzun dönemde şirketin hisselerine olumlu bir etki yapabileceğini belirtiyor. Ancak sektördeki birçok firmanın da Optimus’un gelişim sürecini yakından takip ettiği ve kendi robotlarını üretmeye başlayacağı da öne sürülüyor.
İmalat, lojistik ve depolama gibi birçok önemli iş sürecinde görev yapabileceği söylenen Optimus Gen 2, insanların yükünü azaltmayı amaçlıyor. İlk olarak fabrikalardaki kullanılması beklenen ürünün, zamanla bireysel müşteriler tarafından da kullanılması bekleniyor. İnsansı robotun nasıl bir fiyattan satılacağı ise şu an için kesin değil. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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