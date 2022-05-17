Tesla’nın elektrikli tırının fiyatı açıklandı

Tesla Semi, batarya boyutu konusunda belirsizliğini korusa da 1.6 kilometrede 2kW güç tüketildiği daha önce söylenmişti. Tesla Semi’de en çok gözetilen nokta maliyettir, çünkü lojistik şirketleri her ay yakıt için milyonlarca dolar harcıyor. Elektrikli bir tır hem daha fazla verimlilik, hem de daha çevreci bir imaj sergilediği için büyük ölçekli şirketlerin yeni favorisi Tesla Semi olabilir. Daha önce Pepsi gibi lojistik bölümü geniş şirketlerin Tesla Semi’yi ön sipariş ettikleri haberini vermiştik. Şimdi ise herkesin ön sipariş verebileceği bir sürece girildiğini görüyoruz. Umuyoruz ki Tesla Semi, sektöre örnek olur ve elektrikli tırlarla daha çevreci dağıtımlar yapılır.