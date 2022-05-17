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Teknoloji-Bilişim
10
Tesla’nın elektrikli tırının fiyatı açıklandı

2022-05-17 04:22:06
Tesla’nın elektrikli tırının fiyatı açıklandı

Tanıtılmasının ardından uzun süre geçen Tesla Semi, herkesin ön sipariş verebildiği bir sürece girdi. İşte Tesla Semi'nin fiyatı.

#1
Foto - Lojistik sektörü için büyük anlam ifade eden elektrikli tırlar, Tesla’nın da işin içine girmesiyle ciddi bir tercih haline geliyor.

Lojistik sektörü için büyük anlam ifade eden elektrikli tırlar, Tesla’nın da işin içine girmesiyle ciddi bir tercih haline geliyor.

#2
Foto - Duyurulmasının üzerinden biraz zaman geçmiş olsa da Tesla, elektrikli tırı Tesla Semi için yeni gelişmeler duyurmaya devam ediyor.

Duyurulmasının üzerinden biraz zaman geçmiş olsa da Tesla, elektrikli tırı Tesla Semi için yeni gelişmeler duyurmaya devam ediyor.

#3
Foto - Pandemide aksayan geliştirme sürecine rağmen tırın ön siparişleri açıldı. Sipariş verebilmek için ödenmesi gereken tutarlar ise biraz dudak uçuklatıcı.

Pandemide aksayan geliştirme sürecine rağmen tırın ön siparişleri açıldı. Sipariş verebilmek için ödenmesi gereken tutarlar ise biraz dudak uçuklatıcı.

#4
Foto - Tesla Semi, 20.000 dolar depozito isteyecek Tesla’nın internet sitesinde açılan ön sipariş alımlarına tahmin edebileceğiniz gibi herkes katılamıyor.

Tesla Semi, 20.000 dolar depozito isteyecek Tesla’nın internet sitesinde açılan ön sipariş alımlarına tahmin edebileceğiniz gibi herkes katılamıyor.

#5
Foto - Ön sipariş verebilmek için ilk olarak 20.000 dolar tutarındaki depozitoyu yatırmanız gerekiyor.

Ön sipariş verebilmek için ilk olarak 20.000 dolar tutarındaki depozitoyu yatırmanız gerekiyor.

#6
Foto - Eğer aracı almaktan vazgeçerseniz bu tutar iade ediliyor ancak karşılaması kısmen zor bir kriter olduğu açık.

Eğer aracı almaktan vazgeçerseniz bu tutar iade ediliyor ancak karşılaması kısmen zor bir kriter olduğu açık.

#7
Foto - Tesla Semi, milyonlarca doların göze alındığı lojistik sektöründe olacağı için orta ve büyük ölçekli firmalar için ise 20.000 dolar çok durmuyor.

Tesla Semi, milyonlarca doların göze alındığı lojistik sektöründe olacağı için orta ve büyük ölçekli firmalar için ise 20.000 dolar çok durmuyor.

#8
Foto - Aracın fiyatı ise 150.000 dolardan başlayıp 180.000 dolara kadar çıkıyor. Bu fiyat yükselmesi, seçilen menzil kapasitesine göre oluşmakta. 500 kilometreye yakın menzil sunan seçeneğin fiyatı 150.000 dolar iken, 800 kilometre menzil sunanın fiyatı 180.000 dolar olarak listelenmiş.

Aracın fiyatı ise 150.000 dolardan başlayıp 180.000 dolara kadar çıkıyor. Bu fiyat yükselmesi, seçilen menzil kapasitesine göre oluşmakta. 500 kilometreye yakın menzil sunan seçeneğin fiyatı 150.000 dolar iken, 800 kilometre menzil sunanın fiyatı 180.000 dolar olarak listelenmiş.

#9
Foto - Tesla Semi, batarya boyutu konusunda belirsizliğini korusa da 1.6 kilometrede 2kW güç tüketildiği daha önce söylenmişti. Tesla Semi’de en çok gözetilen nokta maliyettir, çünkü lojistik şirketleri her ay yakıt için milyonlarca dolar harcıyor. Elektrikli bir tır hem daha fazla verimlilik, hem de daha çevreci bir imaj sergilediği için büyük ölçekli şirketlerin yeni favorisi Tesla Semi olabilir. Daha önce Pepsi gibi lojistik bölümü geniş şirketlerin Tesla Semi’yi ön sipariş ettikleri haberini vermiştik. Şimdi ise herkesin ön sipariş verebileceği bir sürece girildiğini görüyoruz. Umuyoruz ki Tesla Semi, sektöre örnek olur ve elektrikli tırlarla daha çevreci dağıtımlar yapılır.

Tesla Semi, batarya boyutu konusunda belirsizliğini korusa da 1.6 kilometrede 2kW güç tüketildiği daha önce söylenmişti. Tesla Semi’de en çok gözetilen nokta maliyettir, çünkü lojistik şirketleri her ay yakıt için milyonlarca dolar harcıyor. Elektrikli bir tır hem daha fazla verimlilik, hem de daha çevreci bir imaj sergilediği için büyük ölçekli şirketlerin yeni favorisi Tesla Semi olabilir. Daha önce Pepsi gibi lojistik bölümü geniş şirketlerin Tesla Semi’yi ön sipariş ettikleri haberini vermiştik. Şimdi ise herkesin ön sipariş verebileceği bir sürece girildiğini görüyoruz. Umuyoruz ki Tesla Semi, sektöre örnek olur ve elektrikli tırlarla daha çevreci dağıtımlar yapılır.

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