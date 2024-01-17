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Teknoloji-Bilişim
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Tesla’dan zam kararı! 4 milyona yaklaştı

2024-01-17 19:11:44
Tesla’dan zam kararı! 4 milyona yaklaştı

Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlardan biri olan Tesla Model Y'ye zam yapıldı.

#1
Foto - Tesla’dan zam kararı! 4 milyona yaklaştı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, son birkaç ayda Türkiye için çok kez fiyat güncellemesi yaptı.

#2
Foto - Tesla’dan zam kararı! 4 milyona yaklaştı

Son olarak kısa süre önce de bir değişiklik yapıldı. Böylelikle en pahalı modelin fiyatı 4 milyon TL yaklaştı. İşte güncel Tesla fiyatı…

#3
Foto - Tesla’dan zam kararı! 4 milyona yaklaştı

Tesla 2024 fiyatı

#4
Foto - Tesla’dan zam kararı! 4 milyona yaklaştı

Tesla, Temmuz 2023’te Türkiye’de faaliyetlere başladı. Bu kapsamda ilk olarak Model Y, 1 milyon 548 bin TL fiyatla satışa çıktı. Model Y‘nin ülkemizde gittikçe yaygınlaşmasıyla birlikte talep de arttı.

#5
Foto - Tesla’dan zam kararı! 4 milyona yaklaştı

Ancak bugün yine bir fiyat güncellemesi yapıldı. Buna göre Tesla Model Y başlangıç fiyatı 2 milyon 407 bin 824 TL oldu.

#6
Foto - Tesla’dan zam kararı! 4 milyona yaklaştı

Tesla Model Y Long Range başlangıç fiyatı ise 3 milyon 15 bin 629 TL olarak belirlendi. Bununla beraber en üst seviye olan Tesla Model Y Performance‘ı satın almak içinse artık en az 3 milyon 138 bin 355 TL ödemek gerekiyor. Yeni listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yapılan güncellemeyle birlikte Tesla Model Y fiyat listesi;

#7
Foto - Tesla’dan zam kararı! 4 milyona yaklaştı

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