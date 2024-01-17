Tesla’dan zam kararı! 4 milyona yaklaştı

Tesla Model Y Long Range başlangıç fiyatı ise 3 milyon 15 bin 629 TL olarak belirlendi. Bununla beraber en üst seviye olan Tesla Model Y Performance‘ı satın almak içinse artık en az 3 milyon 138 bin 355 TL ödemek gerekiyor. Yeni listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yapılan güncellemeyle birlikte Tesla Model Y fiyat listesi;