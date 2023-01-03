2023-01-03 01:53:25 Tesla'dan dudak uçuklatan satış
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla yılında 1,31 milyon elektrikli otomobil sattı.
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla yılında 1,31 milyon elektrikli otomobil sattı.
Tesla 2022 yılında 1,31 milyon elektrikli otomobil satmayı başardı.
Son çeyrekte 400 binden fazla araç satan şirket rekor kırdı.
Elektrikli otomobil devi Tesla, 2022 yılına ilişkin raporunu açıkladı.
Geçtiğimiz yıl sattığı elektrikli otomobil sayısı ile bir ilke imza atan şirket, bir önceki döneme kıyasla yüzde 40 büyüdüğü.
İşte Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketinin başarılarla dolu 2022 yılı.
Tesla 2022’de 1,31 milyon elektrikli otomobil teslim etti Tesla, 2022’nin dördüncü çeyreğinde rekor kırarak 405 bin 278 elektrikli otomobil teslim ettiğini bildirdi.
Wall Street beklentilerinin altında kalmış olsa da, 2022’nin tamamında 1,31 milyon model satarak önemli bir başarı yakaladığını açıkladı.
Son çeyrekte yayınlanan rakamlar, teslimatlarda geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 40’lık bir artışı temsil ediyor.
Dördüncü çeyrekte Tesla, 388 bin 131 Model 3 sedan ve Model Y’yi müşterilerine teslim ederken, daha üst sınıf Model S ve Model X ise 17 bin 147 adet satıldı.
Şirket, üçüncü çeyrekte yatırımcılarına gönderdiği açıklamada, Araç teslimatlarında yıllık ortalama yüzde 50 büyüme elde etmeyi bekliyoruz.
Büyüme oranı ekipman kapasitemize, fabrika çalışma süremize, operasyonel verimliliğe ve tedarik zincirinin kapasitesine ve istikrarına bağlı olacak yorumunda bulundu.
Şirket, yılın son çeyreğinde Çin’deki Covid-19 önlemleriyle boğuştu, aynı zamanda ekonomik durgunluğu kırmak için fiyat indirimleri ve promosyonlar uyguladı.
Tüm bunlara karşılık son altı ayda şirket hisseleri yüzde 45′ten fazla değer kaybetti.
Tesla ofisinde ise karışıklık yaşandığı bildirildi.
Firmanın çalışanlarına maaşları veya diğer istihdam koşulları hakkında üst düzey yöneticilere şikayette bulunmamaları ve en önemlisi maaşlarını başkalarıyla paylaşmamaları konusunda uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Kaynak: Shift Delete
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