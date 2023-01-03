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Teknoloji-Bilişim
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Tesla'dan dudak uçuklatan satış

2023-01-03 01:53:25
Tesla'dan dudak uçuklatan satış

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla yılında 1,31 milyon elektrikli otomobil sattı.

#1
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Tesla 2022 yılında 1,31 milyon elektrikli otomobil satmayı başardı.

#2
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Son çeyrekte 400 binden fazla araç satan şirket rekor kırdı.

#3
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Elektrikli otomobil devi Tesla, 2022 yılına ilişkin raporunu açıkladı.

#4
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Geçtiğimiz yıl sattığı elektrikli otomobil sayısı ile bir ilke imza atan şirket, bir önceki döneme kıyasla yüzde 40 büyüdüğü.

#5
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

İşte Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketinin başarılarla dolu 2022 yılı.

#6
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Tesla 2022’de 1,31 milyon elektrikli otomobil teslim etti Tesla, 2022’nin dördüncü çeyreğinde rekor kırarak 405 bin 278 elektrikli otomobil teslim ettiğini bildirdi.

#7
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Wall Street beklentilerinin altında kalmış olsa da, 2022’nin tamamında 1,31 milyon model satarak önemli bir başarı yakaladığını açıkladı.

#8
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Son çeyrekte yayınlanan rakamlar, teslimatlarda geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 40’lık bir artışı temsil ediyor.

#9
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Dördüncü çeyrekte Tesla, 388 bin 131 Model 3 sedan ve Model Y’yi müşterilerine teslim ederken, daha üst sınıf Model S ve Model X ise 17 bin 147 adet satıldı.

#10
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Şirket, üçüncü çeyrekte yatırımcılarına gönderdiği açıklamada, Araç teslimatlarında yıllık ortalama yüzde 50 büyüme elde etmeyi bekliyoruz.

#11
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Büyüme oranı ekipman kapasitemize, fabrika çalışma süremize, operasyonel verimliliğe ve tedarik zincirinin kapasitesine ve istikrarına bağlı olacak yorumunda bulundu.

#12
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Şirket, yılın son çeyreğinde Çin’deki Covid-19 önlemleriyle boğuştu, aynı zamanda ekonomik durgunluğu kırmak için fiyat indirimleri ve promosyonlar uyguladı.

#13
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Tüm bunlara karşılık son altı ayda şirket hisseleri yüzde 45′ten fazla değer kaybetti.

#14
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Tesla ofisinde ise karışıklık yaşandığı bildirildi.

#15
Foto - Tesla'dan dudak uçuklatan satış

Firmanın çalışanlarına maaşları veya diğer istihdam koşulları hakkında üst düzey yöneticilere şikayette bulunmamaları ve en önemlisi maaşlarını başkalarıyla paylaşmamaları konusunda uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Kaynak: Shift Delete

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