2023-08-31 01:25:18 Tesla, Türkiye’de dünya rekoruna koşuyor
Tüm dünyada büyük bir atılım yapan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'de dünya rekoruna doğru koşuyor.
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Tüm dünyada büyük bir atılım yapan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'de dünya rekoruna doğru koşuyor.
Elektrikli otomobil dünyasının en güçlü isimlerinden Tesla, şu ana kadar Türkiye'de 5 bin civarında teslimat yaptı.
Tesla, elektrikli otomobil dünyasının en güçlü isimlerinden birisi olarak yer alıyor. Bugün ise oldukça dikkat çekici bir haber ortaya çıktı.
Habere göre Türkiye’de şimdiye kadar kaç tane Tesla Model Y teslimatı olduğu belli oldu. Ortaya çıkan sonuç ise Tesla Türkiye’de rekor mu kıracak dedirtti. İşte detaylar!
Tesla, Türkiye’de şu ana kadar yaklaşık 5 bin Model Y teslimatı yaptı! Dünya fosil yakıtlara veda ederken elektrikli otomobillerin sayısı da günden güne artıyor. Gazeteci Emre Özpeynirci bir özel haberinde, elektrikli otomobil dünyasını önemli ismi Tesla ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında Türkiye’de şimdiye kadar kaç tane Tesla Model Y teslim edildiği öğrenildi. Habere göre Tesla, şu ana kadar Türkiye’de yaklaşık 5 bin Model Y teslimatı yaptı.
Daha öncesinde Tesla’nın Türkiye’de ocak-temmuz dönemlerinde en çok satan elektrikli araba satan markası olduğu söylendi.
Bu açıklamanın üzerine bugünkü paylaşım ise dikkatleri çekti. Ayrıca haberde kısa süre önce İstanbul Park’ta çekilen bir görüntü de yer aldı.
Bu görüntülerde ise 3 binin üzerinde aracın videosu yer alıyor. Bu araçların da teslim edilmesiyle sonucunda eylül ayı sonuna kadar toplam teslimat sayısının 8 bini bulması beklentiler arasında. Ekim ayındaki hedef ise 10 bin teslimatı bulmak. Eğer bu hedef gerçekleşirse 5 ayda 10 bin teslimat, Tesla için bir dünya rekoru olarak yer alabilir.
Özellikle son zamanlarda daha konforlu bir sürüş gerçekleştirmek isteyen sürücüler, elektrikli otomobili tercih ediyor.
Türkiye’de de elektrikli otomobil kullanımının arttığını söz konusu verilerden görmek mümkün oluyor.
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