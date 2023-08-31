Tesla, Türkiye’de dünya rekoruna koşuyor

Bu görüntülerde ise 3 binin üzerinde aracın videosu yer alıyor. Bu araçların da teslim edilmesiyle sonucunda eylül ayı sonuna kadar toplam teslimat sayısının 8 bini bulması beklentiler arasında. Ekim ayındaki hedef ise 10 bin teslimatı bulmak. Eğer bu hedef gerçekleşirse 5 ayda 10 bin teslimat, Tesla için bir dünya rekoru olarak yer alabilir.