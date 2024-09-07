Tesla, Semi'de hız yükseltti! Yeni modeller ortaya çıktı

Program şu ana kadar oldukça küçük bir üretim hacmine sahip olsa da, Pepsi’nin 100 kamyonluk siparişi bulunuyor. Gigafactory’de görülen Semi modellerinin Pepsi’ye gideceği düşünülüyor. Bunun dışında, UPS ve gıda dağıtım şirketi Sysco da Semi’yi sipariş edenler arasında. Ayrıca, perakende devi Walmart da alternatif elektrikli taşımacılık çözümlerini test ediyor.