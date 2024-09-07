2024-09-07 23:26:29 Tesla, Semi'de hız yükseltti! Yeni modeller ortaya çıktı
Tesla Semi'de gaza bastı. ABD'deki Gigafactory'de 26'dan fazla model görüldü.
Tesla Semi'de gaza bastı. ABD'deki Gigafactory'de 26'dan fazla model görüldü.
Tesla, elektrikli kamyonu Semi’nin üretimini hızlandırıyor gibi görünüyor. ABD’deki fabrikada çekilen son görüntüler, üretimden çıkmış 26’dan fazla aracı gözler önüne serdi. Şirket CEO’su Elon Musk daha önce Semi için hazır olduklarını söylemişti.
Drone ile çekilen son görüntülerde, Gigafactory’nin dışındaki bir alana park edilmiş 26 adet Tesla Semi görülüyor. Binanın bir tarafına 15 adet, diğer tarafına ise 11 adet Semi olduğu belirtildi. Bu da üretimlerin hızla devam ettiği anlamına geliyor.
İlk kez 2017 yılında tanıtılan Tesla Semi; geçen yılın sonlarında PepsiCo’ya yapılan ilk teslimatlarla üretime başladı.
Program şu ana kadar oldukça küçük bir üretim hacmine sahip olsa da, Pepsi’nin 100 kamyonluk siparişi bulunuyor. Gigafactory’de görülen Semi modellerinin Pepsi’ye gideceği düşünülüyor. Bunun dışında, UPS ve gıda dağıtım şirketi Sysco da Semi’yi sipariş edenler arasında. Ayrıca, perakende devi Walmart da alternatif elektrikli taşımacılık çözümlerini test ediyor.
Tesla, müşterilere özel olarak üretimlerin dışında, Semi’yi kendi ihtiyaçları için de kullanılıyor. Buna göre elektrikli kamyonların tesisler arasında pil paketi, Powerwalls ve çeşitli kargoları taşımak için kullanıldığı belirtildi.
Öte yandan Tesla’nın Semi geliştirme Amerika müdürü Graham Carroll, şirketin elektrikli tırları Avrupa’ya getirmek için gerekli adımları attığını açıkladı. Musk ise Şubat ayında yaptığı bir açıklamada, Semi kamyonların Berlin Gigafactory’de üretilmesinin mantıklı olacağını belirtmişti.
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