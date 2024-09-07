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Teknoloji-Bilişim
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Tesla, Semi'de hız yükseltti! Yeni modeller ortaya çıktı

2024-09-07 23:26:29
Tesla, Semi'de hız yükseltti! Yeni modeller ortaya çıktı

Tesla Semi'de gaza bastı. ABD'deki Gigafactory'de 26'dan fazla model görüldü.

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Foto - Tesla, Semi'de hız yükseltti! Yeni modeller ortaya çıktı

Tesla, elektrikli kamyonu Semi’nin üretimini hızlandırıyor gibi görünüyor. ABD’deki fabrikada çekilen son görüntüler, üretimden çıkmış 26’dan fazla aracı gözler önüne serdi. Şirket CEO’su Elon Musk daha önce Semi için hazır olduklarını söylemişti.

#2
Foto - Tesla, Semi'de hız yükseltti! Yeni modeller ortaya çıktı

Drone ile çekilen son görüntülerde, Gigafactory’nin dışındaki bir alana park edilmiş 26 adet Tesla Semi görülüyor. Binanın bir tarafına 15 adet, diğer tarafına ise 11 adet Semi olduğu belirtildi. Bu da üretimlerin hızla devam ettiği anlamına geliyor.

#3
Foto - Tesla, Semi'de hız yükseltti! Yeni modeller ortaya çıktı

İlk kez 2017 yılında tanıtılan Tesla Semi; geçen yılın sonlarında PepsiCo’ya yapılan ilk teslimatlarla üretime başladı.

#4
Foto - Tesla, Semi'de hız yükseltti! Yeni modeller ortaya çıktı

Program şu ana kadar oldukça küçük bir üretim hacmine sahip olsa da, Pepsi’nin 100 kamyonluk siparişi bulunuyor. Gigafactory’de görülen Semi modellerinin Pepsi’ye gideceği düşünülüyor. Bunun dışında, UPS ve gıda dağıtım şirketi Sysco da Semi’yi sipariş edenler arasında. Ayrıca, perakende devi Walmart da alternatif elektrikli taşımacılık çözümlerini test ediyor.

#5
Foto - Tesla, Semi'de hız yükseltti! Yeni modeller ortaya çıktı

Tesla, müşterilere özel olarak üretimlerin dışında, Semi’yi kendi ihtiyaçları için de kullanılıyor. Buna göre elektrikli kamyonların tesisler arasında pil paketi, Powerwalls ve çeşitli kargoları taşımak için kullanıldığı belirtildi.

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Foto - Tesla, Semi'de hız yükseltti! Yeni modeller ortaya çıktı

Öte yandan Tesla’nın Semi geliştirme Amerika müdürü Graham Carroll, şirketin elektrikli tırları Avrupa’ya getirmek için gerekli adımları attığını açıkladı. Musk ise Şubat ayında yaptığı bir açıklamada, Semi kamyonların Berlin Gigafactory’de üretilmesinin mantıklı olacağını belirtmişti.

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