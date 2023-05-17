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Otomotiv
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Tesla Model Y'ye Türkiye’de kur zammı

2023-05-17 19:09:48
Tesla Model Y'ye Türkiye’de kur zammı

Tesla, Türkiye'de sattığı Model Y'nin fiyatına kurdaki yükseliş nedeniyle 100 bin TL'lik bir zam yaptı.

#1
Foto - Tesla Model Y'ye Türkiye’de kur zammı

Türkiye pazarına geçtiğimiz nisan ayında Model Y ile giriş yapan Tesla, büyük ilgi toplamıştı.

#2
Foto - Tesla Model Y'ye Türkiye’de kur zammı

Uzun zamandır Türkiye piyasasına girmesi beklenen ABD’li elektrikli otomobil üreticisi, aradan geçen kısa sürenin ardından fiyatlarında artışa gitti.

#3
Foto - Tesla Model Y'ye Türkiye’de kur zammı

Tesla Model Y yeni zamlı fiyatlarla sunuluyor Model Y’yi üç farklı seçenek ile birlikte ülkemizde sunan Tesla, artan kurun da etkisiyle araç fiyatlarına yaklaşık olarak 100 bin TL’lik bir zam yaptı.

#4
Foto - Tesla Model Y'ye Türkiye’de kur zammı

Fiyatların artmasının yanı sıra şirketin yeni araç teslimatlarını ise 2024 yılında yapacağı belirtiliyor.

#5
Foto - Tesla Model Y'ye Türkiye’de kur zammı

Artan fiyatlarla birlikte Model Y Performance’nin yeni fiyatı 1 milyon 831 bin 808 TL olarak belirlenmiş durumda.

#6
Foto - Tesla Model Y'ye Türkiye’de kur zammı

Model Y Long Range için istenen 1 milyon 737 bin 255 TL olurken, standart Model Y’nin fiyatı ise 1 milyon 664 bin 349 TL’ye çıkmış durumda.

#7
Foto - Tesla Model Y'ye Türkiye’de kur zammı

#8
Foto - Tesla Model Y'ye Türkiye’de kur zammı

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