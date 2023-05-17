2023-05-17 19:09:48 Tesla Model Y'ye Türkiye’de kur zammı
Tesla, Türkiye'de sattığı Model Y'nin fiyatına kurdaki yükseliş nedeniyle 100 bin TL'lik bir zam yaptı.
İncir yaprağı: Her şey bu bitkide gizli! Meğer sağlık için servetmiş, Bu tam bir şifa deposu! Çayı nasıl yapılır?
Tesla, Türkiye'de sattığı Model Y'nin fiyatına kurdaki yükseliş nedeniyle 100 bin TL'lik bir zam yaptı.
Türkiye pazarına geçtiğimiz nisan ayında Model Y ile giriş yapan Tesla, büyük ilgi toplamıştı.
Uzun zamandır Türkiye piyasasına girmesi beklenen ABD’li elektrikli otomobil üreticisi, aradan geçen kısa sürenin ardından fiyatlarında artışa gitti.
Tesla Model Y yeni zamlı fiyatlarla sunuluyor Model Y’yi üç farklı seçenek ile birlikte ülkemizde sunan Tesla, artan kurun da etkisiyle araç fiyatlarına yaklaşık olarak 100 bin TL’lik bir zam yaptı.
Fiyatların artmasının yanı sıra şirketin yeni araç teslimatlarını ise 2024 yılında yapacağı belirtiliyor.
Artan fiyatlarla birlikte Model Y Performance’nin yeni fiyatı 1 milyon 831 bin 808 TL olarak belirlenmiş durumda.
Model Y Long Range için istenen 1 milyon 737 bin 255 TL olurken, standart Model Y’nin fiyatı ise 1 milyon 664 bin 349 TL’ye çıkmış durumda.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23