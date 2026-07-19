Bakan Göktaş Kapıkule'de karşıladı Gurbetçiler başımızın tacı

Ben de 11 ay boyunca vatan hasreti çekmenin ne olduğunu çok iyi bilirim. Onlar üç, dört kuşaktır bu yolculuğu yapıyor. Dedemin kırmızı bir minibüsü vardı, hepimiz içine doluşurduk. Bu yolları uzun yıllar boyunca biz de katettik." diye konuştu.