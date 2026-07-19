'Muazzam keşif' diyerek duyuruldu : Büyük bir petrol rezervine ulaştık
Türkiye'nin ciddi bir şekilde petrol aramaya hazırlandığı Libya'da 'muazzam' denilecek seviyede rezerve ulaşıldı. Rezervle ilgili kamuoyu bilgilendirildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin ciddi bir şekilde petrol aramaya hazırlandığı Libya'da 'muazzam' denilecek seviyede rezerve ulaşıldı. Rezervle ilgili kamuoyu bilgilendirildi.
Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), 17 Temmuz'da yaklaşık 195 milyon varil rezervi bulunan ve günlük yaklaşık 5.000 varil üretim kapasitesine sahip olması beklenen yeni bir petrol sahasının keşfedildiğini duyurdu.
NOC'ye göre, Eassar petrol sahası, Avusturyalı enerji şirketi OMV'nin B1-106/4 numaralı arama kuyusunu açmasının ardından keşfedildi.
NOC'ye göre, Eassar sahası Libya'nın merkezindeki Sirte tortul havzasında yer alıyor. NOC'nin bir iştiraki olan Zueitina Oil Operations, sahanın geliştirilmesinde birincil operatör olarak görev yapacak.
Eassar sahasının avantajı, mevcut üretim altyapısına yakınlığıdır; bu da sahanın daha kısa sürede ticari üretime geçmesine yardımcı olacak, böylece petrol üretiminin artmasına ve Libya'nın petrol ve doğalgaz endüstrisinin güçlenmesine katkıda bulunacak.
Ulusal Petrol Şirketi (NOC) tarafından açıklanan son rakamlara göre, Libya şu anda günde 1,4 milyon varilden fazla petrol üretiyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC+) ve ortaklarının üretim kotalarından muaf tutulan Libya'nın yıllık bütçesi, büyük ölçüde petrol gelirlerine dayanıyor.
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