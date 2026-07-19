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Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülkeden Ankara'ya beklenmedik teklif: Resmen duyurdular

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Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülkeden Ankara'ya beklenmedik teklif: Resmen duyurdular

Türkiye ile 2023 yılında imzalanan doğalgaz anlaşmasından kaynaklı olan borcunu ödemeyen Bulgaristan, Ankara'ya yeni bir teklifte bulundu.

#1
Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülkeden Ankara'ya beklenmedik teklif: Resmen duyurdular

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in özel haberine göre, Türkiye ile Bulgaristan arasında 2023 yılında doğal gaz alanında iş birliğini öngören önemli bir anlaşma imzalanmıştı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva katıldığı imza töreniyle yürürlüğe giren anlaşma 13 seneyi kapsıyordu.

#2
Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülkeden Ankara'ya beklenmedik teklif: Resmen duyurdular

Yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküplük bir doğal gaz transferiyle imzalanan bu anlaşma sonrasında Sofya Hükümeti’ndeki değişim, bu iş birliğini sık sık gündeme getirdi. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen NATO zirvesinde de BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalanmıştı.

#3
Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülkeden Ankara'ya beklenmedik teklif: Resmen duyurdular

Bu ilk önemli adımın ardından Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, açıklamada bulundu. Başbakan Rumen Radev, Bulgaristan'ın Bulgargaz ile Türk şirketi BOTAŞ arasındaki 2023 yılındaki doğal gaz tedarik anlaşması kapsamındaki bazı yükümlülüklerin askıya alınması çabalarının bir parçası olarak Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan bir düzenleme önerdiğini söyledi.

#4
Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülkeden Ankara'ya beklenmedik teklif: Resmen duyurdular

Sofya’da konuşan Radev, BOTAŞ ile Bulgargaz arasındaki anlaşmanın ayrıntılarının gizli protokol kapsamında yer aldığı için kamuoyuyla paylaşılamayacağını söyledi. Yeni düzenlemenin yalnızca geçici bir erteleme sağlamadığını belirten Radev, gazlaştırma ve iletim hizmetlerine ilişkin maliyetlerde de kayda değer bir düşüş öngördüğünü ifade etti.

#5
Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülkeden Ankara'ya beklenmedik teklif: Resmen duyurdular

Radev, “Bu, iki ticari şirket arasındaki gizlilikle ilgili olduğu için belirli parametreleri açıklayamam. Sadece şunu söyleyebilirim ki, 15 aylık dondurma süresinin yanı sıra, protokol BOTAŞ’tan gazlaştırma ve iletim fiyatlarında önemli bir indirim öngörüyor. Bu da Türkiye'den Bulgaristan üzerinden geçen güzergâhı çok daha rekabetçi hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülkeden Ankara'ya beklenmedik teklif: Resmen duyurdular

Radev, Bulgargaz'ın BOTAŞ'a olan yaklaşık 360 milyon euroluk borcunun iki yılı aşkın süredir ödenmediğini belirterek, imzalanan yeni protokolün devlet bütçesine ilave yük oluşturmadan bu borcun tasfiyesine imkan tanıyacak bir ödeme mekanizması içerdiğini söyledi.

#7
Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülkeden Ankara'ya beklenmedik teklif: Resmen duyurdular

Radev, Bulgargaz'ın BOTAŞ'a olan yaklaşık 360 milyon euroluk borcunun iki yılı aşkın süredir ödenmediğini belirterek, imzalanan yeni protokolün devlet bütçesine ilave yük oluşturmadan bu borcun tasfiyesine imkan tanıyacak bir ödeme mekanizması içerdiğini söyledi. BOTAŞ ile yapılan anlaşmanın imza sonrasında etkin şekilde değerlendirilemediğini savunan Radev, önceki hükümetleri bu konuda yeniden eleştirdi. Anlaşmanın arz güvenliğini güçlendirecek ve transit taşımacılığı destekleyecek bir fırsat olarak kullanılmak yerine siyasi tartışmaların odağına taşındığını ifade eden Radev, "Türkiye ile her iki tarafın da kazanç sağlayacağı bir iş birliği hedefledik." diye konuştu.

#8
Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülkeden Ankara'ya beklenmedik teklif: Resmen duyurdular

Eski Hava Kuvvetleri Generali olan Radev; 2017’de Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş, 2026 yılının ocak ayına kadar bu görevini yürütmüştü. Ardından siyasete atılan ve mart ayında İlerici Bulgaristan partisini kuran Radev, seçime girdi, kazandı ve mayıs ayında Başbakanlık görevini üstlenmeye başladı.

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