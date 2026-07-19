Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülkeden Ankara'ya beklenmedik teklif: Resmen duyurdular

Radev, Bulgargaz'ın BOTAŞ'a olan yaklaşık 360 milyon euroluk borcunun iki yılı aşkın süredir ödenmediğini belirterek, imzalanan yeni protokolün devlet bütçesine ilave yük oluşturmadan bu borcun tasfiyesine imkan tanıyacak bir ödeme mekanizması içerdiğini söyledi. BOTAŞ ile yapılan anlaşmanın imza sonrasında etkin şekilde değerlendirilemediğini savunan Radev, önceki hükümetleri bu konuda yeniden eleştirdi. Anlaşmanın arz güvenliğini güçlendirecek ve transit taşımacılığı destekleyecek bir fırsat olarak kullanılmak yerine siyasi tartışmaların odağına taşındığını ifade eden Radev, "Türkiye ile her iki tarafın da kazanç sağlayacağı bir iş birliği hedefledik." diye konuştu.