Sosyalfest 2026 başlıyor... KABÜ sosyalfest bu yıl İstanbul’da
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL- Karabük Üniversitesi tarafından 2024 yılında temelleri atılan ve kısa sürede Türkiye’nin sosyal bilimler alanındaki ilk ve tek organizasyonlarından biri haline gelen Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest), bu yıl üçüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Türkiye Yüzyılı” vizyonundan ilhamla şekillenen festival, sosyal bilimler alanında yenilikçi fikirleri, toplumsal çözüm önerilerini ve akademik üretimi buluşturmayı hedeflerken, 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde gerçekleştirilecek etkinliklerle Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenleri, öğrencileri ve proje sahiplerini bir araya getirecek.

Bu yıl festivale gösterilen yoğun ilgi ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. SosyalFest 2026’ya toplam 12 bin 20 proje başvurusu yapılırken, bu rakam organizasyonun sosyal bilimler ekosisteminde giderek büyüyen etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyalfest’e ilişkin gazetemize özel değerlendirmelerde bulunan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, festivalin yalnızca akademik bir etkinlik olmanın ötesinde, toplumsal sorunlara çözüm üreten güçlü bir fikir platformu olduğunu belirtti. SosyalFest’in Türkiye’nin ilk sosyal bilimler festivali olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Kırışık, insan ve toplum merkezli bir yaklaşımla geliştirilen projelerin Türkiye’nin geleceğine yön verecek önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Kırışık, sosyal bilimlerin yalnızca teorik bilgi üretmekle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, festival aracılığıyla gençlerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin toplumsal ihtiyaçlara doğrudan temas eden projeler geliştirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest 2026 hakkında yaptığı açıklamalarda festivalin bu yıl rekor düzeyde başvuru aldığını belirterek, sosyal bilimler alanında Türkiye’nin en büyük proje platformunun her geçen yıl daha da güçlendiğini söyledi. Kırışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda festivalin kapsamının genişletildiğini ifade ederek, bu yıl özellikle “Türkiye Yüzyılı Sosyal Model Tasarım Yarışmaları”nın gençlerden yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Kırışık, Sosyalfest 2026’da oluşturulan dört ana kategori altında toplam 30 yarışma düzenlendiğini belirterek, “Türkiye Yüzyılı kategorisinde 13, Türk Dünyası kategorisinde 5, İlahiyat kategorisinde 6 ve Sağlık kategorisinde 6 yarışma bulunuyor. Özellikle Türkiye Yüzyılı başlığı altında oluşturduğumuz yarışmalar olağanüstü ilgi gördü. Bilimde Türkiye Yüzyılı, İletişimde Türkiye Yüzyılı, Üretimde Türkiye Yüzyılı, Türkiye Aile Yılı, İnsanlığın Yüzyılı ve Dünya Barışında Türkiye Yüzyılı gibi başlıklara gelen yoğun başvurular, gençlerimizin Türkiye Yüzyılı vizyonunu sahiplendiğini açıkça gösteriyor” dedi.

Bu yıl festivale toplam 12 bin 20 proje başvurusu yapıldığını açıklayan Kırışık, bunun ilk festivale kıyasla üç kattan fazla bir artış anlamına geldiğini vurguladı. İlk Sosyalfest’te 3 bin 783 proje başvurusu aldıklarını hatırlatan Kırışık, “Bu tablo, sosyal bilimler alanında büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı ortaya koyuyor. Gençlerimiz sadece fikir beyan etmiyor; aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine yönelik somut sosyal modeller geliştiriyor, projeler üretiyor ve çözüm önerileri sunuyor” ifadelerini kullandı.

Sosyalfest’in Türkiye’de sosyal bilimler alanında bir ilk olduğuna dikkat çeken Kırışık, festivalin mühendislik ve sağlık bilimlerinde benzeri bulunan yarışma kültürünü sosyal bilimlere taşıdığını söyledi. Sosyal bilimler sahasında uzun yıllardır ciddi bir boşluk bulunduğunu belirten Kırışık, öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda bu ihtiyacı tespit ettiklerini kaydetti.

Festivalin sadece üniversite öğrencilerine değil, lise öğrencilerinden yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, hatta 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlara açık olduğunu ifade eden Kırışık, “Dünyanın neresinde olursa olsun, insanlığın geleceğine dair fikri olan herkes bu platforma başvurabiliyor. Sosyalfest, ortak aklın ve toplumsal çözüm üretme iradesinin buluştuğu uluslararası bir sosyal bilimler platformuna dönüşüyor” diye konuştu.

Organizasyonun kurumsal iş birlikleri açısından da önemli bir büyüme gösterdiğini aktaran Kırışık, ilk festivalde 45 üniversiteyle ortaklık kurduklarını, bu yıl ise 90’ı aşkın üniversite ve kurumla paydaşlık gerçekleştirdiklerini belirtti. Kırışık, İstanbul Üniversitesi ile Sosyalfest 2026’nın kurumsal ortaklık çerçevesinde düzenlendiğini ve 10-11 Mayıs tarihlerinde Beyazıt Kampüsü’nde gerçekleştirilecek etkinliklerin sosyal bilimler alanında Türkiye’nin en geniş katılımlı buluşmalarından biri olacağını söyledi.

Sosyal bilimlerin medeniyet inşasının temel taşı olduğunu vurgulayan Kırışık, “Bir medeniyetin kavramlarını, düşünce sistemini ve çözüm üretme kapasitesini sosyal bilimler oluşturur. Kamu politikalarından toplumsal dönüşüme kadar pek çok alanın arka planında sosyal bilimsel düşünce vardır. Eğer güçlü bir gelecek inşa etmek istiyorsak sosyal bilimlere daha fazla yatırım yapmak zorundayız” değerlendirmesinde bulundu. OBJEKTİF VE GÜVENİLİR DEĞERLENDİRME Festivalin değerlendirme sürecine ilişkin de bilgi veren Kırışık, projelerin tamamen dijital ve anonim bir jüri sistemiyle değerlendirildiğini, başvuru sahiplerinin isimlerinin jüri üyelerine görünmediğini belirtti. Çok aşamalı değerlendirme sistemi sayesinde objektif bir eleme süreci yürütüldüğünü kaydeden Kırışık, finalist projelerin İstanbul’daki final organizasyonunda jüri karşısına çıkarak sosyal modellerini sunacağını ifade etti.

Öte yandan programda konuşan Prof. Dr. Cemil Kaya, Sosyalfest 2026’in sosyal bilimler alanında Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, organizasyonun yalnızca iki üniversitenin ortak çalışması olmanın ötesinde, Türkiye’de sosyal bilimler alanında yeni bir vizyonun kapılarını araladığını söyledi. Sosyalfest’in ilk kez 2024 yılında Karabük Üniversitesi tarafından hayata geçirildiğini hatırlatan Kaya, bu yılki organizasyonun İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde ve Karabük Üniversitesi iş birliğiyle düzenleneceğini ifade etti. Festivalin 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde gerçekleştirileceğini belirten Kaya, tarihi kampüsün böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sosyal bilimler alanında Türkiye’de benzeri çok az görülen bir organizasyona imza atıldığını vurgulayan Kaya, “Teknoloji ve mühendislik alanında ülkemizde önemli festivaller düzenleniyor. Ancak sosyal bilimler alanında bu ölçekte ve bu kapsamda bir etkinlik belki de Türkiye tarihinde ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu yönüyle Sosyalfest son derece kıymetli bir organizasyondur” dedi. İstanbul Üniversitesi’nin perspektif 2053 vizyonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda festivale güçlü destek verdiklerini kaydeden Kaya, bu tür organizasyonların sosyal bilimlerin gelişimine önemli katkılar sunacağını söyledi. Kaya, etkinliğin gelecek yıllarda yalnızca Karabük ve İstanbul Üniversitesi ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, diğer üniversitelerin de sosyal bilimler alanındaki üretimi artıracak benzer çalışmalara öncülük etmesinin Türkiye adına önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Festival kapsamında dört ana kategori bulunduğunu hatırlatan Kaya, bunların Türkiye Yüzyılı, Türk Dünyası, İlahiyat ve Sağlık kategorileri olduğunu belirtti. Sağlık kategorisinin ilk bakışta sosyal bilimler alanının dışında değerlendirilebileceğini ancak sağlığın toplumsal boyutlarının göz önüne alındığında bu başlığın festival bünyesinde yer almasının son derece anlamlı olduğunu dile getirdi. 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivale 100 binin üzerinde katılımcı beklendiğini açıklayan Kaya, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi göstereceğini söyledi. Kaya, konuşmasını, “Bu etkinliğin sonuçlarının insanlığa, ülkemize, ailemize ve üniversitelerimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Sosyal bilimler alanında ortaya çıkacak projelerin geleceğe ışık tutacağına inanıyorum” sözleriyle tamamladı.

