Sosyalfest 2026 başlıyor... KABÜ sosyalfest bu yıl İstanbul’da

Öte yandan programda konuşan Prof. Dr. Cemil Kaya, Sosyalfest 2026’in sosyal bilimler alanında Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, organizasyonun yalnızca iki üniversitenin ortak çalışması olmanın ötesinde, Türkiye’de sosyal bilimler alanında yeni bir vizyonun kapılarını araladığını söyledi. Sosyalfest’in ilk kez 2024 yılında Karabük Üniversitesi tarafından hayata geçirildiğini hatırlatan Kaya, bu yılki organizasyonun İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde ve Karabük Üniversitesi iş birliğiyle düzenleneceğini ifade etti. Festivalin 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde gerçekleştirileceğini belirten Kaya, tarihi kampüsün böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sosyal bilimler alanında Türkiye’de benzeri çok az görülen bir organizasyona imza atıldığını vurgulayan Kaya, “Teknoloji ve mühendislik alanında ülkemizde önemli festivaller düzenleniyor. Ancak sosyal bilimler alanında bu ölçekte ve bu kapsamda bir etkinlik belki de Türkiye tarihinde ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu yönüyle Sosyalfest son derece kıymetli bir organizasyondur” dedi. İstanbul Üniversitesi’nin perspektif 2053 vizyonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda festivale güçlü destek verdiklerini kaydeden Kaya, bu tür organizasyonların sosyal bilimlerin gelişimine önemli katkılar sunacağını söyledi. Kaya, etkinliğin gelecek yıllarda yalnızca Karabük ve İstanbul Üniversitesi ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, diğer üniversitelerin de sosyal bilimler alanındaki üretimi artıracak benzer çalışmalara öncülük etmesinin Türkiye adına önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Festival kapsamında dört ana kategori bulunduğunu hatırlatan Kaya, bunların Türkiye Yüzyılı, Türk Dünyası, İlahiyat ve Sağlık kategorileri olduğunu belirtti. Sağlık kategorisinin ilk bakışta sosyal bilimler alanının dışında değerlendirilebileceğini ancak sağlığın toplumsal boyutlarının göz önüne alındığında bu başlığın festival bünyesinde yer almasının son derece anlamlı olduğunu dile getirdi. 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivale 100 binin üzerinde katılımcı beklendiğini açıklayan Kaya, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi göstereceğini söyledi. Kaya, konuşmasını, “Bu etkinliğin sonuçlarının insanlığa, ülkemize, ailemize ve üniversitelerimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Sosyal bilimler alanında ortaya çıkacak projelerin geleceğe ışık tutacağına inanıyorum” sözleriyle tamamladı.