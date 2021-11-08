2021-11-08 16:04:28 Teşkilat'ta müthiş sahne! 'Helal olsun' dedirtti
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla devam ediyor.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla devam ediyor.
Başrollerinde Deniz Baysal, Mesut Akusta, Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı dizi, Pazar günlerinin en fazla izlenen yapımı oldu.
Milli istihbarat Teşkilatı'nı anlatan dizi, dün ekrana gelen yeni bölümüyle yine nefesleri kesti.
Dizi ekibi yayınlanan yeni bölümün ardından, seyircisini bekletmedi ve 22. bölüm fragmanını görücüye çıkardı.
Yeni bölüm fragmanında; kızı kaçırılan Zehra deliye dönerken, onu sakinleştirmesi için Serdar'a görev verildi.
Serdar bu zor süreçlerde Zehra'ya olan desteğini esirgemezken, Zehra ise kızını bulmak için Ceren'e geldi.
Ceren'in boğazına yapışan Zehra, "Kaybedecek vaktim yok. Kızım nerede?" dedi.
Öte yandan kızı için ölümü göze alan Zehra'nın "Benim yüzümden ekibimin deşifre olmasına, devletimin itibarının ayaklar altına alınmasına izin vermem" sözleri damga vurdu.
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