2021-07-15 16:13:35 Teşkilat’ta beklenmedik ayrılık kararı!
TRT’de geçtiğimiz sezonda çok iyi bir çıkış yakalayan Teşkilat dizisinin 2.sezonu merakla bekleniyor.
TRT’de geçtiğimiz sezonda çok iyi bir çıkış yakalayan Teşkilat dizisinin 2.sezonu merakla bekleniyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu alan dizinin reytingleri her Pazar günü zirveyi ele geçirdi.
Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Şenler gibi isimlerin başrol oynadığı dizide çatışma ve aksiyon sahneleri bomba etkisi yapmıştı.
TRT’de reytingleri alt üst eden Teşkilat dizisinde sezon ortasında çok büyük bir söylenti ortaya atıldı.
Başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul’un diziden ayrılmaya karar verdiği iddiaları hayranları şaşırtmıştı.
Bir gecenin bir yarısı Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla diziden ayrılmadığını açıkladı.
2.sezonu heyecanla beklenen diziyle ilgili çok konuşulacak bir gelişme daha yaşandı.
TV100’de yayınlanan habere göre dizinin Ketche lakaplı yönetmeni Hakan Kırvavaç diziden ayrıldı.
Teşkilat dizisine transfer haberi bu olay sonrası yayıldı. Yeni bölümleri Son Yaz dizisini çeken Burak Arlıer ile Burak Müjdeci’nin yöneteceği açıklandı.
Dizi oyuncu kadrosuna da son olarak, Payitaht İstanbul’da rol alan Hakan Boyav dahil olmuştu. Kadroya eklenecek yeni isimler önümüzdeki günlerde netleşecek.
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