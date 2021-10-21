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Medya
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Teşkilat 19. bölümde neler olacak?

2021-10-21 12:03:51
Teşkilat 19. bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisi büyük ilgi ile takip edilmeye devam ediyor.

#1
Foto - Bu hafta 19. bölümle ekranlara gelecek olan dizide yeni gelişmeler yaşanacak.

Bu hafta 19. bölümle ekranlara gelecek olan dizide yeni gelişmeler yaşanacak.

#2
Foto - Teşkilat'ın 19. bölümünde diziye geri dönen Mete Başkan Zehra'yı kurtaracak.

Teşkilat'ın 19. bölümünde diziye geri dönen Mete Başkan Zehra'yı kurtaracak.

#3
Foto - Serdar'ın kayıp olduğu 1,5 ayda neler olduğunun gizemini çözmeye çalışan Zehra, işin peşini bırakmayarak araştırmalara devam edecek.

Serdar'ın kayıp olduğu 1,5 ayda neler olduğunun gizemini çözmeye çalışan Zehra, işin peşini bırakmayarak araştırmalara devam edecek.

#4
Foto - Öte yandan Ceren ile Serdar'ın buluşması ise Serdar'ı başka bir yola sürükleyecek. Serdar'ın kafasında taşlar yerine oturmaya başlayacak.

Öte yandan Ceren ile Serdar'ın buluşması ise Serdar'ı başka bir yola sürükleyecek. Serdar'ın kafasında taşlar yerine oturmaya başlayacak.

#5
Foto - Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir motivasyon yaşayacak olan ekip ise, gemi saldırısından sorumlu Ariel'in peşine düşecek ve Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaşacak.

Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir motivasyon yaşayacak olan ekip ise, gemi saldırısından sorumlu Ariel'in peşine düşecek ve Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaşacak.

#6
Foto - Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir motivasyon yaşayacak olan ekip ise, gemi saldırısından sorumlu Ariel'in peşine düşecek ve Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaşacak.

Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir motivasyon yaşayacak olan ekip ise, gemi saldırısından sorumlu Ariel'in peşine düşecek ve Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaşacak.

#7
Foto - Teşkilat dizisi 24 Ekim pazar akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

Teşkilat dizisi 24 Ekim pazar akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

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