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Kültür Sanat
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Tesadüfen bulundu! Roma dönemine aitler

2024-03-10 00:18:22
Tesadüfen bulundu! Roma dönemine aitler

Bartın'ın Amasra ilçesinde lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait eserler bulundu.

#1
Foto - Tesadüfen bulundu! Roma dönemine aitler

Fatih Mahallesi'nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı gerçekleştirildi.

#2
Foto - Tesadüfen bulundu! Roma dönemine aitler

Yaklaşık 3 metre derinlikte kerpiçlerin ortaya çıkması üzerine yürütülen titiz çalışma sonrası 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.

#3
Foto - Tesadüfen bulundu! Roma dönemine aitler

Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

#4
Foto - Tesadüfen bulundu! Roma dönemine aitler

Tarihi eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.

#5
Foto - Tesadüfen bulundu! Roma dönemine aitler

#6
Foto - Tesadüfen bulundu! Roma dönemine aitler

#7
Foto - Tesadüfen bulundu! Roma dönemine aitler

#8
Foto - Tesadüfen bulundu! Roma dönemine aitler

#9
Foto - Tesadüfen bulundu! Roma dönemine aitler

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