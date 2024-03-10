2024-03-10 00:18:22 Tesadüfen bulundu! Roma dönemine aitler
Bartın'ın Amasra ilçesinde lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait eserler bulundu.
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Bartın'ın Amasra ilçesinde lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait eserler bulundu.
Fatih Mahallesi'nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3 metre derinlikte kerpiçlerin ortaya çıkması üzerine yürütülen titiz çalışma sonrası 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.
Tarihi eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.
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