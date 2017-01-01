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Tersine akan nehir görünmez olmuştu şimdi temizleniyor

  • Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğup, Suriye'den geçerek Hatay ilimizin Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerini kaplayan su sümbülleri ekiplerce temizleniyor.

  • Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri nehir yüzeyini istila eden su sümbülleri için çalışması başlattı.

  • Temizlik çalışanları tekne yardımıyla Asi Nehri üzerinde geniş bir alana yayılan istilacı bitkileri topladı.

  • Su sümbüllerini temizleme çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak birkaç gün süreceği öğrenildi.

  • Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümleri su sümbülleriyle kaplanmıştı.

  • Hatay'ın merkez Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinden de geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi.

  • Kapladığı alanda "sümbül tarlası" izlenimi veren bu durum, nehrin üzerinde ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

  • Antakya Doğa, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Dr. Samim Kayıkçı, su sümbülünün Güney Amerika kökenli bir bitki olduğunu söyledi.

  • Su sümbülünün dünya literatüründe, istilacı su bitkileri arasında en bilinen türlerden biri olduğunu kaydeden Kayıkçı, şunları belirtti:

  • "Çeşitli arazi çalışmalarında bu türün yayılışını gözlemliyoruz. Pek çok zararlarının yanında bir kısım faydaları da var insanlar için. Yayıldığı yerlerde su ulaşımıyla ilgili sıkıntılara sebep oluyor, sulama kanallarının ve barajların tıkanmasıyla ilgili sorunlar oluyor. Bir bölgenin biyo çeşitliliği üzerine etkisi var çünkü yabancı bir tür ve oraya girdiği yere çok hızlı çoğaldığı için bütün alanı kaplıyor ve oradaki bütün doğal dengeyi bozuyor."

  • Kayıkçı, Asi Nehri üzerinde görülen bu tür sümbülün Türkiye'nin diğer yerlerine de dağılma riskinin bulunduğunu anlattı.

  • Bitkinin bazı faydalarının da olduğunu kaydeden Kayıkçı, özellikle kağıt, hasır ve ip yapımında kullanıldığını ve gübre olarak kullanıldığına dair de literatürde bilgilerin bulunduğunu söyledi.

  • Vatandaşlardan Abdulcelil Erkan nehrin daha önce kokudan geçilmediğini ancak yapılan arıtma tesisi ile bunun önünün alındığını aktardı. Erkan, iki aydır nehri kaplayan sümbüllerin dikkati çektiğini anlatarak, "Çok çirkin görüntüsü var. Bir tarafı tertemiz bir tarafı çok çirkin. Bazı zamanlar toplanıp atılıyor ama halen geri geliyor." dedi.

  • Vatandaşlardan Havva Mucuk bitkinin gittikçe arttığını gözlemlediğini ifade ederek, "Çiçeği olsa güzel belki ama çok sıklar, güzel olduğunu da söyleyemem kötü olduğunu da... " diye konuştu.

  • Tersine akan nehir görünmez olmuştu şimdi temizleniyor

  • Tersine akan nehir görünmez olmuştu şimdi temizleniyor

  • Tersine akan nehir görünmez olmuştu şimdi temizleniyor

  • Tersine akan nehir görünmez olmuştu şimdi temizleniyor

  • Tersine akan nehir görünmez olmuştu şimdi temizleniyor

  • Tersine akan nehir görünmez olmuştu şimdi temizleniyor

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