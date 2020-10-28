Ters mi taktılar? Ekrem İmamoğlu'nun hastanedeki görüntüsü olay oldu

İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi: Cumhuriyet Bayramımızı istediğimiz gibi kutlayamayacağız, biliyorum. Ben de hayatımda ilk defa alanlarda, meydanlarda, törenlerde olamayacağım. Buruk bir Cumhuriyet Bayramı ama olsun önemli olan Cumhuriyetin Bayramı'nı yüreklerde yaşamak. Lütfen, yüreğinizde bu bayramı en derinden hissedin, büyük bir yüzyıla hazırlanıyoruz. İstanbul’umuzun ve bütün ülkemizin coşkuyla bu bayramı kutlamasını diliyorum, o yürekten coşkuyla. Güzel hazırlıklar yapmıştık, bu hazırlıkları izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu güzel hazırlıkları izlemeden önce gelin bu bayramda, tam saat 19:23'te, yani 29 Ekim'de saat 19:23'te ki ben de odamda hastanede elimde Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak, o güzel İstiklal Marşı'mızı yürekten okuyacağım. Gelin, bayramımızı yürekten kutlayalım.