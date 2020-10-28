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Ters mi taktılar? Ekrem İmamoğlu'nun hastanedeki görüntüsü olay oldu

2020-10-28 20:31:10
Ters mi taktılar? Ekrem İmamoğlu'nun hastanedeki görüntüsü olay oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedavisi gördüğü hastane odasından mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda dikkat çeken bir ayrıntı vatandaşların gözünden kaçmadı.

#1
Foto - 24 Ekim'de İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ongun, İmamoğlu’nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının test sonuçlarının ise negatif çıktığını açıklamıştı.

24 Ekim'de İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ongun, İmamoğlu’nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının test sonuçlarının ise negatif çıktığını açıklamıştı.

#2
Foto - Bugün yine açıkama yapan İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedavisi gördüğü hastane odasından mesaj yayınladı.

Bugün yine açıkama yapan İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedavisi gördüğü hastane odasından mesaj yayınladı.

#3
Foto - İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi: Cumhuriyet Bayramımızı istediğimiz gibi kutlayamayacağız, biliyorum. Ben de hayatımda ilk defa alanlarda, meydanlarda, törenlerde olamayacağım. Buruk bir Cumhuriyet Bayramı ama olsun önemli olan Cumhuriyetin Bayramı'nı yüreklerde yaşamak. Lütfen, yüreğinizde bu bayramı en derinden hissedin, büyük bir yüzyıla hazırlanıyoruz. İstanbul’umuzun ve bütün ülkemizin coşkuyla bu bayramı kutlamasını diliyorum, o yürekten coşkuyla. Güzel hazırlıklar yapmıştık, bu hazırlıkları izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu güzel hazırlıkları izlemeden önce gelin bu bayramda, tam saat 19:23'te, yani 29 Ekim'de saat 19:23'te ki ben de odamda hastanede elimde Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak, o güzel İstiklal Marşı'mızı yürekten okuyacağım. Gelin, bayramımızı yürekten kutlayalım.

İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi: Cumhuriyet Bayramımızı istediğimiz gibi kutlayamayacağız, biliyorum. Ben de hayatımda ilk defa alanlarda, meydanlarda, törenlerde olamayacağım. Buruk bir Cumhuriyet Bayramı ama olsun önemli olan Cumhuriyetin Bayramı'nı yüreklerde yaşamak. Lütfen, yüreğinizde bu bayramı en derinden hissedin, büyük bir yüzyıla hazırlanıyoruz. İstanbul’umuzun ve bütün ülkemizin coşkuyla bu bayramı kutlamasını diliyorum, o yürekten coşkuyla. Güzel hazırlıklar yapmıştık, bu hazırlıkları izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu güzel hazırlıkları izlemeden önce gelin bu bayramda, tam saat 19:23'te, yani 29 Ekim'de saat 19:23'te ki ben de odamda hastanede elimde Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak, o güzel İstiklal Marşı'mızı yürekten okuyacağım. Gelin, bayramımızı yürekten kutlayalım.

#4
Foto - Öte yandan İmamoğlu'nun kolundaki serum hortumlarının ters takılması dikkat çekti. Sosyal medyada vatandaşın gözünden kaçmayan ayrıntı olay oldu.

Öte yandan İmamoğlu'nun kolundaki serum hortumlarının ters takılması dikkat çekti. Sosyal medyada vatandaşın gözünden kaçmayan ayrıntı olay oldu.

#5
Foto - İmamoğlu, hastalığını duyurduğu cumartesi gününden bu yana dün yaptığı ilk Twitter paylaşımında sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, salgına karşı maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunmuştu. Mesajında, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının deneme sürüşlerinin ardından yarın hizmete alınacağını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetmişti:

İmamoğlu, hastalığını duyurduğu cumartesi gününden bu yana dün yaptığı ilk Twitter paylaşımında sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, salgına karşı maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunmuştu. Mesajında, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının deneme sürüşlerinin ardından yarın hizmete alınacağını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetmişti: "Hastanede olmam nedeniyle açılış törenimizi erteledik. 28 Ekim Çarşamba günü 12.00 itibarıyla Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu İstanbulluların hizmetinde olacak. Arkadaşlarım daha önce iki günlük bir ücretsiz kullanım planlamışlardı ama düşündüm, bu hattın 10 gün boyunca İstanbullulara ücretsiz kullandırılması gerektiğine karar verdim. Bu hat alışkanlık yapsın diye 10 gün boyunca ücretsiz olacak. Bu hattın yapımında emeği geçen belediyemizin önceki yönetimlerine de yürekten teşekkür ediyorum."

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