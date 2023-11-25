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Gündem
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Teröristlerin paylaşımında dikkat çeken detay

2023-11-25 23:52:21
Teröristlerin paylaşımında dikkat çeken detay

PKK/YPG terör örgütüne DEAŞ'ı bahane edip yardım yağdıran ABD'nin silahları fotoğraf karelerine de yansıyor.

#1
Foto - Teröristlerin paylaşımında dikkat çeken detay

Terör örgütü PKK’nın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik saldırılarında ABD yapımı piyade tüfeklerini çokça kullanmaları dikkati çekiyor.

#2
Foto - Teröristlerin paylaşımında dikkat çeken detay

Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda, bir mağarayı sığınak olarak kullanan teröristlerden 9 kişilik bir grubun TSK’ya saldırı öncesi hazırlıkları gösterildi.

#3
Foto - Teröristlerin paylaşımında dikkat çeken detay

Irak’ın kuzeyindeki TSK varlığını hedef aldıklarını söyleyen gruptakilerden çoğunun elinde ABD yapımı M16 ve M4 gibi hafif piyade tüfekleri ile termal dürbünler olduğu görüldü.

#4
Foto - Teröristlerin paylaşımında dikkat çeken detay

ABD, Suriye’de DEAŞ’la mücadele altında 2015 yılından itibaren giderek artan şekilde örgütün Suriye uzantısına yoğun silah ve mühimmat transfer etmeye devam etti.

#5
Foto - Teröristlerin paylaşımında dikkat çeken detay

Amerikan yönetimi, Türkiye’nin sert tepkileri karşısında silah, ekipman ve mühimmatın Türkiye’ye karşı kullanılmayacağı, Suriye’den çıkmayacağı ve PKK/KCK unsurlarına geçmesine izin vermeyeceği teminatını yinelemişti.

#6
Foto - Teröristlerin paylaşımında dikkat çeken detay

Türkiye ise YPG’nin PKK’yla organik bir bütün olduğu ve silahların dolaşımının kontrol altında tutulacağının sözünün gerçekçi olmadığı konusunda uyarmaya devam etmişti.

#7
Foto - Teröristlerin paylaşımında dikkat çeken detay

ABD verdiği silihları kontrol edeceği sözü vermişti. Ancak bunun böyle olmadığı ortaya çıktı.

#8
Foto - Teröristlerin paylaşımında dikkat çeken detay

ABD, terör örgütü PKK/YPG’ye askeri yardımlarını istikrarlı şekilde sürdürüyor. Kaynak: Odatv.com

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