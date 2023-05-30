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Aktüel
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Terör yandaşlarından alçak eylem

2023-05-30 11:39:09
Terör yandaşlarından alçak eylem

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde terör yandaşı bir grup, belediyenin çöp toplama aracının önünü kesip ateşe verdi.

#1
Foto - Terör yandaşlarından alçak eylem

Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Kayanartepe Mahallesi 251. Sokak’ta meydana geldi.

#2
Foto - Terör yandaşlarından alçak eylem

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde çöp toplamak için mahallede ara sokaklara giren belediyenin çöp toplama aracı ve personeli, terör yandaşı maskeli bir grup tarafından önleri kesildi.

#3
Foto - Terör yandaşlarından alçak eylem

Grup, daha sonra bölücü terör örgütü PKK lehine slogan atıp, havaya ateş açarak personeli indirip aracı ateşe verdi.

#4
Foto - Terör yandaşlarından alçak eylem

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

#5
Foto - Terör yandaşlarından alçak eylem

Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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