Terör örgütünün namussuzluğu ilk defa görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
Suriye ordusunun Halep'te YPG/SDG mevzilerine yönelik operasyonunun ardından dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Suriye ordusunun Halep'te YPG/SDG mevzilerine yönelik operasyonunun ardından dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtilirken, Suriye ordusunun terör örgütüne tanıdığı süre resmen doldu.
Şam hükümeti geceden bu yana devam eden ateşkesin ardından terör örgütü YPG/SDG mensuplarının Halep'ten tahliyesi için düğmeye bastı. Teröristlerin Fırat nehrinin doğusuna geçişi için güvenlik koridoru oluşturulurken, bölgeden servis edilen görüntülerde YPG'lileri tahliyesi için bir dizi otobüs hazırlandığı görüldü.
YPG'li teröristlerin tahliyesinin ardından Halep'te ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Teröristlerin hastanenin altına dev bir tünel inşa ettikleri görülürken, tünelin içinde çok sayıda mühimmat ve gözetleme noktalarının bulunduğu fark edildi.
Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23