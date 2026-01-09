  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Terör örgütünün namussuzluğu ilk defa görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Terör örgütünün namussuzluğu ilk defa görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar

Suriye ordusunun Halep'te YPG/SDG mevzilerine yönelik operasyonunun ardından dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Foto - Terör örgütünün namussuzluğu ilk defa görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtilirken, Suriye ordusunun terör örgütüne tanıdığı süre resmen doldu.

Foto - Terör örgütünün namussuzluğu ilk defa görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar

Şam hükümeti geceden bu yana devam eden ateşkesin ardından terör örgütü YPG/SDG mensuplarının Halep'ten tahliyesi için düğmeye bastı. Teröristlerin Fırat nehrinin doğusuna geçişi için güvenlik koridoru oluşturulurken, bölgeden servis edilen görüntülerde YPG'lileri tahliyesi için bir dizi otobüs hazırlandığı görüldü.

Foto - Terör örgütünün namussuzluğu ilk defa görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar

YPG'li teröristlerin tahliyesinin ardından Halep'te ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Teröristlerin hastanenin altına dev bir tünel inşa ettikleri görülürken, tünelin içinde çok sayıda mühimmat ve gözetleme noktalarının bulunduğu fark edildi.

