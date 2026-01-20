  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kan şekerini tarçından hızlı düşürüyor: Daha fazla ihtiyacı olan herkes yesin yeter! Yapılan son araştırma Avrupa’da binlerce çiftçi Strazburg'da toplandı Çiftçinin öfkesi dinmiyor ABD Başkanı Donald Trump bir yakın müttefikini daha sattı: Aptallık yapıyorlar Prof. Dr. Vasfi Aşur Ebu Zeyd İslam’a ve Müslümanlara karşı uyardı: Özgürlük 'Allahu Ekber' nidalarıyla gerçekleşecektir! Terör örgütü YPG/PKK’dan alçak saldırı: Kadın çocuk demeden sivilleri vahşîce kurşun yağmuruna tuttular S-400'lerle ilgili 'geç kalınmış' karar alındı
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Terör örgütü YPG/PKK’dan alçak saldırı: Kadın çocuk demeden sivilleri vahşîce kurşun yağmuruna tuttular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Terör örgütü YPG/PKK’dan alçak saldırı: Kadın çocuk demeden sivilleri vahşîce kurşun yağmuruna tuttular

Suriye’nin kuzeydoğusunda ordu birlikleri karşısında tutunamayarak arkasına bakmadan kaçan terör örgütü YPG/SDG, Haseke kırsalında insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek bir katliama imza attı. Mükmin Köyü yakınlarındaki kontrol noktasından çekilen teröristlerin, bölgeden ayrılmaya çalışan sivil araçları yaylım ateşine tuttuğu ortaya çıktı. Araçlarda can veren 10 sivilin cesedi, terörün çaresizlik içindeki vahşi yüzünü bir kez daha dünyaya gösterdi.

#1
Foto - Terör örgütü YPG/PKK’dan alçak saldırı: Kadın çocuk demeden sivilleri vahşîce kurşun yağmuruna tuttular

Haseke kırsalında Suriye ordusunun kararlı ilerleyişi karşısında bozguna uğrayan terör örgütü, bölge halkını esir tutmak için kana bulandı. Çatışma bölgesinden uzaklaşarak canlarını kurtarmaya çalışan masum aileler, terör örgütünün boşalttığı kontrol noktasında pusuya düşürüldü.

#2
Foto - Terör örgütü YPG/PKK’dan alçak saldırı: Kadın çocuk demeden sivilleri vahşîce kurşun yağmuruna tuttular

Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda orduyla çatıştığı Haseke kenti kırsalında çekildiği bir kontrol noktası yakınında, araçlarına ateş açılan 10 sivilin öldüğü ortaya çıktı.

#3
Foto - Terör örgütü YPG/PKK’dan alçak saldırı: Kadın çocuk demeden sivilleri vahşîce kurşun yağmuruna tuttular

Terör örgütünün, Mükmin Köyü çevresinde bulunan ve dün boşalttığı kontrol noktası yakınında yaşandığı ortaya çıkan saldırıda, 2 araçta bulunan ikisi kadın, ikisi çocuk olmak üzere 10 sivilin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

#4
Foto - Terör örgütü YPG/PKK’dan alçak saldırı: Kadın çocuk demeden sivilleri vahşîce kurşun yağmuruna tuttular

Çatışmalar nedeniyle Haseke'den ayrılmaya çalışan ailelere ait olduğu düşünülen araçların, mermi yağmuruna tutulduğu görüldü.

#5
Foto - Terör örgütü YPG/PKK’dan alçak saldırı: Kadın çocuk demeden sivilleri vahşîce kurşun yağmuruna tuttular

Bölgedeki Suriye ordusu yetkilileri, saldırının bölge halkının yerlerinden ayrılmasını istemeyen örgüt unsurlarınca yapıldığını belirtti.

#6
Foto - Terör örgütü YPG/PKK’dan alçak saldırı: Kadın çocuk demeden sivilleri vahşîce kurşun yağmuruna tuttular

Suriye ordusu, dün Haseke kırsalından kent merkezi yönünde ilerleyişini sürdürerek bölgeyi kontrol altına almak için 4 noktada konuşlanmış, sabah saatlerinde duran çatışmalar, öğlen yeniden başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mazlum Abdi'den tarihi itiraf!
Dünya

Mazlum Abdi'den tarihi itiraf!

SDG elebaşı Abdi "Ağır kayıp verdik, bittik" diyerek teslimiyeti imzaladı. YPG'li Hamo ise İsrail'den yardım dilendi.
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması

Açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Suriye'de dün varılan mutabakatı olumlu bir seyir olarak de..
Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı
Dünya

Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, dost ülke Pakistan'da meydana gelen yangın nedeniyle vefat edenler için taziye mesajı paylaştı.

Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
Gündem

Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası

Eli kanlı terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden para aktarıldığı iddiasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklar eski Sarıye..
Terör örgütü YPG için çarpıcı yorum: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular
Gündem

Terör örgütü YPG için çarpıcı yorum: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular

Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Suriye’de ‘devlet’ kuracağı söylenen bölücü terör örgütü SDG/YPG’nin üç günde Suriye ordusu ve Arap aşiretleri kar..
Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!
Dünya

Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!

ABD’nin Grönland'ı oldu bittiyle almasına karşı Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya ile birlikte adaya 14 as..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23