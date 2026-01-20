Terör örgütü YPG/PKK’dan alçak saldırı: Kadın çocuk demeden sivilleri vahşîce kurşun yağmuruna tuttular
Suriye’nin kuzeydoğusunda ordu birlikleri karşısında tutunamayarak arkasına bakmadan kaçan terör örgütü YPG/SDG, Haseke kırsalında insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek bir katliama imza attı. Mükmin Köyü yakınlarındaki kontrol noktasından çekilen teröristlerin, bölgeden ayrılmaya çalışan sivil araçları yaylım ateşine tuttuğu ortaya çıktı. Araçlarda can veren 10 sivilin cesedi, terörün çaresizlik içindeki vahşi yüzünü bir kez daha dünyaya gösterdi.