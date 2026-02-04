  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Terör örgütü PKK’dan çaresizlik çığlığı: "İsrail arkamızda olsaydı Türkiye saldıramazdı"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Terör örgütü PKK’dan çaresizlik çığlığı: “İsrail arkamızda olsaydı Türkiye saldıramazdı”

Suriye’nin kuzeyinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK/SDG’nin sözcüsü Ferhat Şami, Türkiye’nin operasyonları karşısında yaşadıkları paniği ve hami arayışlarını açıkça itiraf etti. Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında korumasız kaldıklarını belirten terörist, "Eğer İsrail arkamızda olsaydı kimse bize saldırmaya cesaret edemezdi" diyerek Siyonist rejimden medet umduklarını tescilledi. Bu açıklamalar, terör örgütünün bölgedeki varlığını sürdürebilmek için Türkiye karşıtı her türlü kirli iş birliğine hazır olduğunu bir kez daha kanıtladı.

1
#1
Foto - Terör örgütü PKK’dan çaresizlik çığlığı: "İsrail arkamızda olsaydı Türkiye saldıramazdı"

Suriye’nin kuzeyinde işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeleri için verilen sürenin sonuna yaklaşan terör örgütü PKK/SDG’de panik havası hakim. Örgütün sözde basın sözcüsü terörist Ferhat Şami, yaptığı son açıklamalarla hem içinde bulundukları çaresizliği itiraf etti hem de yeni bir hami arayışında olduklarını açıkça dile getirdi.

#2
Foto - Terör örgütü PKK’dan çaresizlik çığlığı: "İsrail arkamızda olsaydı Türkiye saldıramazdı"

Suriye sahasındaki dengelerin değişmesi ve Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında korumasız kaldıklarını hisseden terör örgütü, açıkça İsrail’in desteğine talip oldu.

#3
Foto - Terör örgütü PKK’dan çaresizlik çığlığı: "İsrail arkamızda olsaydı Türkiye saldıramazdı"

Terörist Şami, bölgedeki varlıklarını sürdürebilmek için güçlü bir gücün desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek şu skandal ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Terör örgütü PKK’dan çaresizlik çığlığı: "İsrail arkamızda olsaydı Türkiye saldıramazdı"

"Eğer İsrail bizim arkamızda olsaydı, Türkiye dahil hiç kimse bize saldırmaya cesaret edemezdi."

#5
Foto - Terör örgütü PKK’dan çaresizlik çığlığı: "İsrail arkamızda olsaydı Türkiye saldıramazdı"

Bu sözler, terör örgütünün bölgede Türkiye’ye karşı koyabilmek için soykırımcı İsrail’i bir "güvenlik kalkanı" olarak gördüğünü ve stratejik bir iş birliği arzuladığını tescillemiş oldu.

