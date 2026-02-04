Terör örgütü PKK’dan çaresizlik çığlığı: “İsrail arkamızda olsaydı Türkiye saldıramazdı”

Suriye’nin kuzeyinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK/SDG’nin sözcüsü Ferhat Şami, Türkiye’nin operasyonları karşısında yaşadıkları paniği ve hami arayışlarını açıkça itiraf etti. Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında korumasız kaldıklarını belirten terörist, "Eğer İsrail arkamızda olsaydı kimse bize saldırmaya cesaret edemezdi" diyerek Siyonist rejimden medet umduklarını tescilledi. Bu açıklamalar, terör örgütünün bölgedeki varlığını sürdürebilmek için Türkiye karşıtı her türlü kirli iş birliğine hazır olduğunu bir kez daha kanıtladı.