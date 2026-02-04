  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deneyince farkını göreceksiniz! En iyi kahve demlemenin 7 altın kuralı Anlaştılar ve geri alacaklar... Fenerbahçe durmuyor! Kante sonrası bir bomba transfer Dijital geçmişiniz geleceğinizi karartmasın! Lağım daha tam patlamamış! Asıl kıyamet, bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak Koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor! Baharın habercisine dokunan yandı İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor Yeniden inşa için rekor kaynak: Dış finansman 8,7 milyar dolara dayandı Türkiye’yi sarsan vahşette şok detay! Oğlunu ve karısını boğup kanlarıyla duvara bu notu yazmış Epstein'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte böyle geberdi!
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Epstein'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte böyle geberdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Epstein'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte böyle geberdi!

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgelerde, Epstein'e öldükten sonra kalp masajı yapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

1
#1
Foto - Epstein'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte böyle geberdi!

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein, gündemdeki yerini koruyor. Dünyanın konuştuğu olayda, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelere her geçen gün ise bir yenisi ekleniyor.

#2
Foto - Epstein'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte böyle geberdi!

BOYUNDAKİ KIRIK VE KANLI İZLER GÖRÜNTÜLENDİ Dosyaya giren otopsi fotoğraflarında, Epstein'in boynunun orta kısmında yer alan kanlı ve derin bir yara izi net bir şekilde görülüyor. Adli tıp raporlarında "asıya bağlı boğulma" olarak nitelendirilen bu izin, bazı uzmanlar tarafından boğulma vakalarında nadir görülen "hyoid kemiği kırığı" (dil kemiği) ile örtüştüğü belirtiliyor.

#3
Foto - Epstein'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte böyle geberdi!

HÜCREDEKİ İLAÇ KUTULARI Yayımlanan 90'a yakın olay yeri fotoğrafı, Epstein'in tutulduğu Metropolitan Correctional Center'daki (MCC) hücresinin o geceki durumunu gözler önüne serdi.

#4
Foto - Epstein'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte böyle geberdi!

Fotoğraflarda, yatak çarşaflarının parçalanarak büküldüğü, yerlerde çok sayıda reçeteli ilaç kutusunun bulunduğu ve elektrik kablolarının dağınık bir şekilde durduğu görüldü.

#5
Foto - Epstein'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte böyle geberdi!

EPSTEIN OLAYI En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

#6
Foto - Epstein'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte böyle geberdi!

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

#7
Foto - Epstein'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte böyle geberdi!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL
Ekonomi

İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL

Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası toparlanma yaşanırken gram altın Kapalıçarşı’da yoğun talep ve işçilik maliyetiyle 14 bin liraya çıktı..
İstanbul'da Türk bayrağına kalleş saldırı! Haramzade hakkında flaş gelişme
Gündem

İstanbul'da Türk bayrağına kalleş saldırı! Haramzade hakkında flaş gelişme

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını koparan bir şahıs, bayrağı yere indirip üzerine bastı. E..
Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı
Gündem

Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı

15 Temmuz hainlerine yıllarca kucak açan Yunanistan, FETÖ’cülerin “ulusal güvenlik tehdidi” diyerek oturum ve iltica izinlerini iptal etmeye..
Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi
Dünya

Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi

Libya resmi haber ajansı LANA, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin silahlı saldırı sonucu öldürül..
Galaxy S26 fiyatları şaşırttı: Giriş modeli zamlı, Ultra sürpriz
Teknoloji

Galaxy S26 fiyatları şaşırttı: Giriş modeli zamlı, Ultra sürpriz

Galaxy S26 serisinin sızan fiyatları teknoloji meraklıları arasında şimdiden tartışma başlattı. Maliyet artışları giriş modelinde fiyatların..
Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti
Dünya

Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti

Halep'te bulunan bir tünelde arama sırasında meydana gelen patlamada 3 Suriye askeri hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23