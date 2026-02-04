Türkiye’yi sarsan vahşette şok detay! Oğlunu ve karısını boğup kanlarıyla duvara bu notu yazmış

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Gökhan Alacı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianamede olay yerinde, üzerinde kan lekeleri bulunan 1 falçata ve 1 sap kısmı siyah renkli bıçak ve bunların yanında zemine kanla yazılan 'Beni affedin' şeklinde yazı bulunduğuna yer verildi. Öte yandan Ömer Gökhan Alacı'nın yasa dışı kumar sitesinde oğlunun Doruk Kaan'ın adıyla 'Kaan6722' rumuzlu hesap açtığı da ifade edildi. Sanık Alacı'nın yargılanmasına Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık Ömer Gökhan Alacı, sağlık problemleri dolayısıyla hastaneye kaldırıldığı için duruşmaya katılamazken, Didem Örs Alacı'nın annesi Meliha ve babası Ahmet Örs ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede söz alan Ahmet Örs, damadının kendisine karşı hiçbir saygısızlığı olmadığını belirterek, maddi açıdan bir sorunları varsa da bunları kendilerine yansıtmadığını belirtti. Örs, olaydan önceki gece olayın yaşandığı evde birlikte oturduklarını ve torunu Doruk Kaan'ın okul durumunu ve ailevi bazı meseleleri konuştuklarını anlattı. Ertesi sabah olayın ardından eve ilk girenlerden birisi olduğunu söyleyen Örs, Alacı'nın bedeninin yanında kan ile 'Beni affedin' yazısı gördüğünü söyledi. Didem Örs Alacı'nın ablası Duygu Özpelvan da olayın yaşandığı gün kız kardeşinin kendisine kahvaltıya geleceğini, gelmediği için defalarca telefonla arayıp mesaj attığını söyledi. Özpelvan, defalarca ulaşmaya çalıştığını, Ömer Gökhan Alacı'nın kendisine, 'Didem ilaçlarını içti, uyuyor. Sana öğleden sonra gelecek' şeklinde mesaj attığını kaydetti. Mahkeme, sanık Alacı'nın ifadesinin alınamaması nedeniyle duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.