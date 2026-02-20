  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Terör örgütü elebaşından tarihi çıkış: "Hata yaptık" dedi, ABD’nin satışa getirdiğini itiraf etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Terör örgütü elebaşından tarihi çıkış: “Hata yaptık” dedi, ABD’nin satışa getirdiğini itiraf etti

Suriye'de devlet sistemine dahil olma sürecine giren terör örgütü YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin, ABD ile olan ilişkileri ve örgütün sahadaki faaliyetlerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. ABD'nin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen YPG elebaşı, SDG (Sözde Suriye Demokratik Güçleri) projesinin kağıt üzerinde yanlış olmadığını savunarak, projenin hayata geçirilme aşamasında çok sayıda kritik hata yaptıklarını itiraf etti.

1
#1
Foto - Terör örgütü elebaşından tarihi çıkış: "Hata yaptık" dedi, ABD’nin satışa getirdiğini itiraf etti

Suriye'de devlet sistemine dahil olma sürecine giren terör örgütü YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin, ABD ile olan ilişkileri ve örgütün sahadaki faaliyetlerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şahin, Washington yönetiminin tutumunun kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını gizlemedi.

#2
Foto - Terör örgütü elebaşından tarihi çıkış: "Hata yaptık" dedi, ABD’nin satışa getirdiğini itiraf etti

ABD'nin bölgedeki varlık nedenine değinen elebaşı Şahin, Washington'ın önceliğinin her zaman terör örgütü DEAŞ ile mücadele olduğunu vurguladı. ABD'nin kendilerini Türkiye veya Suriye yönetimine karşı koruma gibi bir taahhüdünün olmadığını belirten Şahin, bu sınırlı desteğin örgüt içinde hayal kırıklığına yol açtığını ifade etti.

#3
Foto - Terör örgütü elebaşından tarihi çıkış: "Hata yaptık" dedi, ABD’nin satışa getirdiğini itiraf etti

Kamuoyunda sıkça dile getirilen "ABD Kürtleri yarı yolda bıraktı" söylemlerine de değinen Şahin, yaşananları doğrudan bir "ihanet" olarak tanımlamaktan kaçındı.

#4
Foto - Terör örgütü elebaşından tarihi çıkış: "Hata yaptık" dedi, ABD’nin satışa getirdiğini itiraf etti

Ancak, örgütün yönetimsel ve stratejik hatalar yaptığını açıkça kabul etti. Özellikle SDG (Sözde Suriye Demokratik Güçleri) projesinin kağıt üzerinde yanlış olmadığını savunan Şahin, projenin hayata geçirilme aşamasında çok sayıda kritik hata yaptıklarını itiraf etti.

#5
Foto - Terör örgütü elebaşından tarihi çıkış: "Hata yaptık" dedi, ABD’nin satışa getirdiğini itiraf etti

Yorumlar

ata

bizim kritik hatamız sarı torba oldu...
