Terör örgütü elebaşından tarihi çıkış: “Hata yaptık” dedi, ABD’nin satışa getirdiğini itiraf etti
Suriye'de devlet sistemine dahil olma sürecine giren terör örgütü YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin, ABD ile olan ilişkileri ve örgütün sahadaki faaliyetlerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. ABD'nin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen YPG elebaşı, SDG (Sözde Suriye Demokratik Güçleri) projesinin kağıt üzerinde yanlış olmadığını savunarak, projenin hayata geçirilme aşamasında çok sayıda kritik hata yaptıklarını itiraf etti.