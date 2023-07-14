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Türkiye
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

2023-07-14 07:04:52
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi 6 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

#1
Foto - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

#2
Foto - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Bu kapsamda, örgüt içerisinde silahlı faaliyette bulunan ve yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

#3
Foto - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Dron destekli operasyona çok sayıda polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

#4
Foto - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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