Terör hortladı! Belediye başkanına roketatarlı pusu kurup makam aracını hedef aldılar

Başkan Ampatuan saldırıdan yara almadan kurtulurken, konvoydaki bazı güvenlik görevlileri yaralandı. Olay yerindeki çatışmada polis ve belediye korumaları karşılık verince saldırganlar kaçmayı başardı. Saldırının hemen ardından polis ve ordu, zanlıları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yürütülen kovalamaca sonucunda üç şüpheli öldürülürken, olayla bağlantılı diğer kişilerin peşine düşüldüğü bildirildi. Yerel yetkililer saldırının motive edildiği gerekçesini henüz belirleyemedi ancak bu, Ampatuan'ın üçüncü suikast girişimi olarak kayıtlara geçti. Tüm güvenlik birimleri bölgedeki alarm seviyesini yükseltti.