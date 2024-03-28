Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

'PKK'NIN VAHŞİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞU BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ' Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde son dönemde yaşanan şiddet sarmalı PKK'nın ne kadar vahşi bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.