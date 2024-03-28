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Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

2024-03-28 08:33:25
Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Türkiye'nin uyarılarına rağmen Avrupa'da terör örgütlerine gösterilen müsamaha sonucu başta Belçika ve Almanya teröristlerin cirit attığı ülkeler haline geldi. "İfade özgürlüğü" kisvesi altında terör örgütü sempatizanlarına alan açılması sonucu son bir haftada Belçika'da terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşlara ait olan yerlere saldırı düzenledi. Almanya Solingen'de çıkartılan yangında 4 Bulgar Türkü hayatını kaybetti.

#1
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Belçika'da 3 gün önce Nevruz kutlamalarını bahane ederek terör örgütü paçavralarıyla şov yapmak isterken Türklerden meydan dayağı yiyen PKK yandaşları hazımsızlıklarını karanlık çökünce yaptıkları alçak saldırılarla giderme derdine düştü.

#2
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Avrupa ülkelerindeki PKK yandaşlarını harekete geçirerek çırpınan terör örgütü önceki akşam Almanya Hannover'daki Türkiye başkonsolosluğuna saldırı düzenledi.

#3
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

PKK'lı bir grup karanlığın çökmesinden yararlanarak konsolosluğun giriş bölümündeki camlara taş atıp korkakça kaçtı. Belçika'da da önceki akşam terör örgütü yandaşları Türkler'e ait işyerlerine saldırmış, 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz'ı başından yaralamıştı.

#4
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

150 kişilik PKK yandaşı bir grupta, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmış ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek istemişti.

#5
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Türkiye bugüne kadar Avrupa'daki terör örgütü yandaşlarına her türlü toleransı gösteren ülkelere son olaylarla ilgili sert tepki gösterdi.

#6
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Türk Dışişleri, Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğunu hatırlatarak "Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade edilmemeli.

#7
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Köşeye sıkışmış olan PKK'nın, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmekte. İlgili ülkelerden beklentimiz saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" ifadeleri yer aldı.

#8
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya da Alman makamlarından Türkler'e ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

#9
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

TAHRİK EYLEMLERİNE MÜSAADE ETMEYİN Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırı düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaparak olayda can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını kaydetti.

#10
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Saldırının ardından Alman yetkililerle temas edilerek Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğunun hatırlatıldı. Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarıldı.

#11
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

BİR AN ÖNCE ADALET Açıklamada "Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir.

#12
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir.

#13
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" denildi.

#14
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

ÜLKÜ OCAKLARI VE CAMİYE DE SALDIRDILAR PKK destekçileri, Belçika'nın Liege kentine bağlı olan ve nüfusunun büyük çoğunluğunu Türkleri'n oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkardı.

#15
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırdı.

#16
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

YANAN EVDE 4 TÜRK ÖLDÜ 31 yıl önceki Neo Nazi kundaklamalarıyla yüreklerdeki derin izleri kalan Almanya Solingen'de önceki gün çıkan yangında 2'si çocuk 4 Bulgar Türk'ü ölmüştü.

#17
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Olayla ilgili ön soruşturma raporu hazırlayan Alman savcı Heribert Kaune-Gebhardt 'Ahşap merdiven boşluğunda yangını hızlandırıcı madde kalıntıları bulundu.

#18
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Yangın kasten çıkarılmış. 'Yabancı düşmanı saik' olduğuna dair bir kanıta rastlanmadı. Cinayet soruşturması sürüyor.

#19
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki bir iftar programında yaptığı açıklamada "Türkiye olarak her zaman Türk vatandaşlarının yanındayız.

#20
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmayı yakından takip edeceğiz Unutulmamalıdır ki terör bir insanlık suçudur ve terörün dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz.

#21
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Nerede olursa olsun hain terör saldırıları, toplumsal barışa, kamu düzenine ve insan onuruna yönelik büyük bir tehdittir. Tüm terör örgütlerine, destekçilerine ve işbirlikçilerine karşı tüm ülkeler net bir tavır ortaya koymalı ve ortak tepki göstermelidir" mesajını paylaştı.

#22
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

'PKK'NIN VAHŞİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞU BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ' Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde son dönemde yaşanan şiddet sarmalı PKK'nın ne kadar vahşi bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

#23
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Avrupa'da organize suç unsurlarını bünyesinde bulunduran ve bu minvalde faaliyetler gerçekleştiren PKK'ya yönelik mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.

#24
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ Ankara, istihbari, siyasi ve diplomatik kanaldan ilerleyerek terörün Avrupa'daki vatandaşlarını korumaya yönelik adımlar atıyor. Gelişmeler her düzeyde takip ediliyor ve gerekli girişimler gerçekleştiriliyor.

#25
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Dışişleri yetkilileri Ankara'da Almanya büyükelçisi Jürgen Schulz ve Belçika büyükelçisi Paul Huynen'le görüştü. Büyükelçilere PKK'nın Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiği mesajı verildi.

#26
Foto - Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Belçika makamlarının saldırganlar hakkında başlattığı soruşturmayı ivedilikle sonuçlandırması beklentisi vurgulandı. Türkiye vatandaşlarının güvenliğini korumak ve suçluların cezalandırılması noktasında süreci yakından takip ediyor.

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Yorumlar

Angara

Bunun sorumlusu Cehağğpedir ve devletin acziyetidir...Amerika'yaç avrupaya eyyyy diye kükreyen devlet ne kendi içindeki teröristlere karşı birşey yapabilmekte ne de Avrupa'da Türkleri koruyabilmektedir. Bu aşağılık terörist kürdçü faşistler ellerini kollarını sallaya sallaya Türkiye'ye gelebilmektedirler.
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