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Terk edilmiş ahırı, milyon dolarlık villaya dönüştürdü!

  • İngiltere'de yaşan Rob Lond Caul isimli bir adam, satıl aldığı eski bir ahırı milyon dolarlık eve dönüştürdü!

  • İngiltere'nin Norfolk Kontluğu bölgesindeki bir ahırı yenileme kararı alan Rob Lond-Caul isimli bir girişimci, hayvanların beslenebilmesi için tahıl saklanan ambarı, 1.3 milyon dolarlık lüks bir villaya dönüştürerek, görenleri şaşkına uğrattı!

  • Evin içinde, 4 yatak odası, 5 banyo, 3 sinema salonu ve güneşlenmek için bir teras bulunuyor.

  • İşte o evden görüntüler...

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