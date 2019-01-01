Terk edilmiş ahırı, milyon dolarlık villaya dönüştürdü!
İngiltere'de yaşan Rob Lond Caul isimli bir adam, satıl aldığı eski bir ahırı milyon dolarlık eve dönüştürdü!
İngiltere'nin Norfolk Kontluğu bölgesindeki bir ahırı yenileme kararı alan Rob Lond-Caul isimli bir girişimci, hayvanların beslenebilmesi için tahıl saklanan ambarı, 1.3 milyon dolarlık lüks bir villaya dönüştürerek, görenleri şaşkına uğrattı!
Evin içinde, 4 yatak odası, 5 banyo, 3 sinema salonu ve güneşlenmek için bir teras bulunuyor.