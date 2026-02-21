Teravih için 5 kilometre yol yürüyorlar! Sebebi inanılmaz...

Mahalle Muhtarı Can Öcal da, "İnsanlar camiye gidebilmek için 5 kilometre yolu nasıl yürüyecek. Yaşlı bir vatandaşımızı buradan yürütelim; nasıl camiye ulaşacak? Bir hastamızı karşıya geçirmek için ne yapmamız gerekiyor? Devlet alt geçit yapmadan bu tel örgüleri ve demir yolunu neden yapmış? Halk mağdur. Devlet kurumları Sarımsaklı 'ya yapılan bu zulmü bıraksın. Birileri diyor ki, ‘Ben çekirdek çitleyerek bu işleri hallediyorum.' Bir kişi bile aramadı. Halk bunları hak etmiyor. Hizmet için gelip bakmaları gerekiyor ama hiç kimse umursamıyor. Karşıya geçebilmek için bataklıktan geçmemiz gerekiyor. Ramazana 1 gün kaldı, halk isyan ediyor. Yaşlısı, genci işe gidecek, camiye gidecek; resmen 2026'da değil, 2016'da yaşıyoruz. 2026'ya girmişiz, bu tel örgü hâlâ duruyor. Yerleşim yeri eski olduğu için köy nüfusunun büyük bir kısmı 60 yaş üstü vatandaşlardan oluşuyor. Yürüme sıkıntısı olan kişiler nasıl camiye gidip gelecek? Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Devletin bunu düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.