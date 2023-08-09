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Yaşam
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Teras şemsiyesi felaketi getiriyordu

2023-08-09 11:01:24
Teras şemsiyesi felaketi getiriyordu

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Kartal'da bir binanın terasında bulunan şemsiye uçtu, o anlar kameralara yansıdı.

#1
Foto - Teras şemsiyesi felaketi getiriyordu

Kartal’da etkisini gösteren şiddetli rüzgara dayanamayan teras şemsiyesi, yan binanın terasına uçtu. O sırada teras katında bulunan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

#2
Foto - Teras şemsiyesi felaketi getiriyordu

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. Kartal’da dün öğle saatlerinde şiddetli rüzgara dayanamayan teras şemsiyesi bitişiğindeki binanın terasına uçtu. Şemsiye, teras demirine takılarak durdu. Olay sırasında orada bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İçeride bulanan şahıs ise takılı kalan teras şemsiyesi aşağı düşmesin diye rüzgara karşı büyük çaba sarf etti. Şemsiyenin demire takılarak kimseye çarpmaması büyük bir faciayı önledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan teras şemsiyesi ve vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

#3
Foto - Teras şemsiyesi felaketi getiriyordu

Ev sahibi Esat Delikenli, “Şiddetli rüzgar olmasına rağmen yan binamızda açık bırakılan şemsiye bizim terasımıza uçtu. O esnada terasta oturan arkadaşlarımız vardı. Hızla gelen şemsiyeyi terasımızdaki demir direğe takılması durdurdu. Şemsiyenin sahiplerinden gelip almalarını istedik ama maalesef gelmediler. Kendi imkanlarımızla şemsiyeyi kaldırdık” dedi.

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