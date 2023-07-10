CHP'NİN SİCİLİNDE YENİ SABIKA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. CHP'nin geçmişte mabetlere dönük yaklaşımı nedeniyle toplum nezdinde sabıkalı olduğunu belirten Dağ, bundan sonraki organizasyonlarda daha hassas olunmasını umduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında olan Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki görüntüler sadece şehrimizdeki Rum vatandaşlarımızı değil bizleri de rahatsız etmiştir. Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez. İzmir Büyükşehir'in ve yöneticilerinin ortaya çıkan görüntülerden dolayı Rum vatandaşlarımıza ve tüm İzmirlilere özür borcu bulunmaktadır. Geçmişte mabetlere dönük yaklaşımı nedeniyle toplum nezdinde sabıkalı olan CHP'nin her bir siyasetçisinin bu gibi durumlar için üst düzey hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Değerleri görmezden gelmek, kitlelere ve topluma hakarettir. Umuyoruz ki bundan sonraki organizasyonlarda daha hassas olurlar."