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#1
Foto - Tepkiler çığ gibi! CHP'nin siciline yeni sabıka

İzmir Konak'ta CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kültür Merkezi' olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte büyük bir skandal yaşandı. 4 Haziran'da dans pisti kurulan, ayrıca elektronik müzik sanatçıları için özel platform hazırlanan tarihi kilisenin duvarlarına ses ve ışık sistemleri monte edildi. Kalabalık davetli grubu, tarihi kilisede gece boyunca alkol alıp dans etti. Eğlence sırasında kilise içerisindeki dini figürler yüksek müzik sesinden zarar gördü. Kilisedeki eğlenceye ait görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve İzmir Rum Ortodoks Toplumu, incindiklerini belirten yazılı bir açıklama yaptı.

#2
Foto - Tepkiler çığ gibi! CHP'nin siciline yeni sabıka

'BİZ KABUL EDEMEZDİK' İzmir Rum Ortodoks Toplumu, mabette içki içildiğini, Hz. İsa figürünün parti mezesi yapıldığını ifade ederek olaya tepki gösterdi: "Bizler Hz. İsa'ya layık görülen bu davranışın Hz. Muhammed ya da Hz. Musa'ya sergilenmesini de kabul edemezdik."

#3
Foto - Tepkiler çığ gibi! CHP'nin siciline yeni sabıka

'DUYARSIZ KALMAYIN' Açıklamada ayrıca, izni veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de çağrı yapılarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için sizlerden ve yöneticilerimizden yardım istiyor, bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz" denildi.

#4
Foto - Tepkiler çığ gibi! CHP'nin siciline yeni sabıka

CHP'NİN SİCİLİNDE YENİ SABIKA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. CHP'nin geçmişte mabetlere dönük yaklaşımı nedeniyle toplum nezdinde sabıkalı olduğunu belirten Dağ, bundan sonraki organizasyonlarda daha hassas olunmasını umduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında olan Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki görüntüler sadece şehrimizdeki Rum vatandaşlarımızı değil bizleri de rahatsız etmiştir. Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez. İzmir Büyükşehir'in ve yöneticilerinin ortaya çıkan görüntülerden dolayı Rum vatandaşlarımıza ve tüm İzmirlilere özür borcu bulunmaktadır. Geçmişte mabetlere dönük yaklaşımı nedeniyle toplum nezdinde sabıkalı olan CHP'nin her bir siyasetçisinin bu gibi durumlar için üst düzey hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Değerleri görmezden gelmek, kitlelere ve topluma hakarettir. Umuyoruz ki bundan sonraki organizasyonlarda daha hassas olurlar."

#5
Foto - Tepkiler çığ gibi! CHP'nin siciline yeni sabıka

'UMARIM TEKRAR ETMEZ' Tepkilerin ardından CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi suçu şirkete atarak "Organizasyonun belediyemizle ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir. Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz" açıklaması yaptı. Dün de Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisini aradığını belirten İzmir Rum Ortodoks Toplumu Başkanı Yorgo Teodoridis, "Yaptığımız görüşmede bir daha benzeri bir durumun yaşanmayacağını sesinden hissettim. Bunun tekrarlanmaması bizim için son derece önemli. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ve İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın ve İzmir halkının destekleri de bizim için son derece kıymetliydi. Yaşanan talihsiz bir olaydı, şimdi geleceğe bakma zamanıdır."

#6
Foto - Tepkiler çığ gibi! CHP'nin siciline yeni sabıka

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