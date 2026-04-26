Tepemizi attıracak gelişme: Yunanistan'a Türkiye'yi vurmaları için füze verecekler
Tepemizi attıracak gelişme: Yunanistan'a Türkiye'yi vurmaları için füze verecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye karşı kirli işbirliği genişliyor. Ankara'ya karşı Yunanistan'ın yanında yer alacağını duyuran Avrupa ülkesi füze tedariki için anlaşma imzaladı.

Yunanistan Savunma Bakanlığı ile Fransız savunma şirketi MBDA arasında, Yunanistan Hava Kuvvetleri envanterindeki MICA IR/RF füzelerinin lojistik desteği için bir çerçeve anlaşması imzalandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Yunanistan ziyareti kapsamında kritik savunma anlaşmalarına imza atıldı. Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Fransız mevkidaşı Catherine Vautrin, programın sembolik durağı olan ve teslimatı yeni gerçekleşen “Kimon” fırkateyninin güvertesinde bir araya gelerek iki ülke arasındaki savunma iş birliğini bir üst seviyeye taşıdı.

Defense Review GR tarafından yapılan habere göre ziyaretin en kritik ayağı, Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Macron’un huzurunda imzalanan “Savunma ve Güvenlik Alanında Stratejik Ortaklık Anlaşması”nın yenilenmesi oldu. Bakan Dendias ve Fransız mevkidaşı Vautrin tarafından imzalanan bu güncellemenin iki ülkenin bölgesel tehditlere karşı ortak hareket etme ve askeri iş birliğini derinleştirme iradesini teyit ettiği belirtildi. Görüşmelere Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitrios Houpis ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Dimitrios-Eleftherios Kataras da katılarak teknik düzeyde iş birliği başlıklarını ele aldı.

Zirvede sadece stratejik iyi niyet beyanları değil, operasyonel kabiliyeti artıracak somut iş birliği anlaşmaları da imzalandı. Yunanistan Savunma Bakanlığı ile Fransız savunma şirketi MBDA arasında, Yunanistan Hava Kuvvetleri envanterindeki MICA IR/RF füzelerinin devam eden lojistik desteği için bir çerçeve anlaşması imzalandı. Defence Review GR’nin haberinde bu imza ile Mirage 2000-5 ve Rafale savaş uçaklarının ana mühimmatı olan MICA sistemlerinin her an harbe hazır tutulmasının garanti altına alınacağı ifade edildi.

Ayrıca Yunan Savunma İnovasyon Merkezi (ELKAK) ile Fransız Silahlanma Genel Müdürlüğü (DGA) İnovasyon Ajansı arasında bir niyet beyanı imzalandı. Bu iş birliğiyle, savunma teknolojilerinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ortaklaşa yürütülmesi, askeri sistemlerde inovasyonun teşvik edilmesi ve iki ülkenin teknolojik birikimlerinin birleştirilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziyaretçi

NATO da bizde bunların karşısında oluruz

her sey cıkar

normal tarih boyunca kulanılan bir ırktan olan greceler yani rumlar yunanlılar normal <<bizim ancak nükleer sahip olmalıyız baska caremiz yok
ASELSAN'dan müthiş icat!
Gündem

ASELSAN'dan müthiş icat!

Mini ve mikro insansız hava araçlarının modern savaşın en kritik tehditlerinden biri haline geldiği dönemde, Türkiye'nin gururu ASELSAN'ın g..
Necip Fazıl, Sadık Albayrak ve arkadaşlarına yemek ısmarlayabilmek için...
Gündem

Necip Fazıl, Sadık Albayrak ve arkadaşlarına yemek ısmarlayabilmek için...

Kırmızı Masa’ya konuk olan gazeteci yazar Sadık Albayrak, fikirleriyle imanlı nesillerin yolunu aydınlatan Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile i..
Erzincan'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var!
Yerel

Erzincan'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var!

Erzincan’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Teröristten orduya yeni savaş talimatı
Dünya

Teröristten orduya yeni savaş talimatı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, orduya, Lübnan topraklarındaki Hizbullah hedeflerine güçlü saldırı talimatı verdi. ..
Bu sefer anaokulu! Bir Mehter marşı düşmanlığı daha!
Gündem

Bu sefer anaokulu! Bir Mehter marşı düşmanlığı daha!

23 Nisan gösterilerinde bir skandal daha... Denizli Zübeyde Hanım Anaokulu’nda bir kadın öğretmen, çocuk mehteran takımı gösterisini mehter ..
Büyük altın krizi: Bankalar ithalatı durdurdu!
Ekonomi

Büyük altın krizi: Bankalar ithalatı durdurdu!

Hindistan’da hükümetin gecikmeli izin kararına rağmen bankaların altın ithalatına başlamaması, ülkede arz sıkışıklığına sebep oldu ve primle..
