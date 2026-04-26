E-muhtıranın üzerinden 19 yıl geçti... Yine avuçlarını yalayacaklar!
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Bugün; Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Nisan e-muhtırasının 19. yıldönümü. Kamu kurumlarının vesayet artıklarından temizlendiği, ekonomik kalkınma hamlelerini peşi sıra geldiği, sağlık, ulaşım ve alt yapı sistemlerine devasa yatırımların yapılmaya başlandığı, hak ve hürriyetlerin önündeki engellerin kaldırıldığı bir dönemde iktidara parmak sallamaya heves eden cuntacılar, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşuyla derslerini almıştı.