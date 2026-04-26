Kent sakinlerini 'beyaz petrol' heyecanı sardı: Yerin altından fışkırması an meselesi
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken beyaz petrol olarak bilinen jeotermal kaynak için harekete geçildi. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Erzincan İl Özel İdaresi, iki ayrı sahada jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz arama ruhsatı vermek üzere ihaleye çıkıyor. İhale, 14 Mayıs 2026 tarihinde Erzincan İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda yapılacak.
Birinci saha Erzincan Merkez Altınbaşak Beldesi'nde 4 bin 31,52 hektarlık alanı kapsıyor. İkinci saha ise aynı ilçeye bağlı Mollaköy Beldesi'nde 3 bin 530,21 hektar büyüklüğünde.
Her iki sahada da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ile birlikte jeotermal kökenli gaz arama hakları ihale kapsamında yer alıyor.
Teklife esas başlangıç bedeli 1 milyon 145 bin 200 lira olarak belirlendi. Sondaja yönelik beklentiler artarken büyük rezervin bulunacağı tahmin ediliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23