Tepeleri attı, korkunç silah devreye alınıyor: Kheibar Shekan-4 füzesi sığınaktan çıkarıldı

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı güçlü bir duruş gösteren İran sır gibi sakladığı "Kheibar Shekan-4" füzelerini sığınaktan çıkardı. Konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan açıklamalar geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada bölgede devam eden çatışmaların yeni bir aşamaya girdiğini belirterek İran'ın askeri stratejisinde önemli bir değişime gidildiğini söyledi. Pezeşkiyan, şu ana kadar gerçekleştirilen saldırılarda İran'ın eski füze stoklarını kullandığını ancak bu stokların büyük ölçüde tükendiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, bundan sonraki süreçte İran'ın daha gelişmiş askeri teknolojisinin sahaya yansıyacağını belirterek, "Savaşın yeni bir aşamasına girdik. Tahran eski füze stoklarını tüketti ve şimdi İslam Cumhuriyeti'nin gerçek teknolojisi ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

İran lideri, özellikle Basra Körfezi ve Orta Doğu'da bulunan hedeflere yönelik saldırıların artabileceğini vurgulayarak yeni dönemde "Kheibar Shekan-4" olarak adlandırılan füze sistemlerinin kullanılacağını söyledi. Pezeşkiyan, bu füzelerin özellikle İsrail ve bölgede konuşlu Amerikan askeri unsurlarını hedef alabileceğini dile getirdi.

Son dönemde İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalar bölgedeki tansiyonu yükseltmiş durumda. İsrail'in İran bağlantılı hedeflere yönelik operasyonları ve İran'ın buna karşılık verdiği füze ve insansız hava aracı saldırıları, Orta Doğu'daki güvenlik dengesini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

ABD ise bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Washington yönetimi, İran'dan gelebilecek olası saldırılara karşı hem İsrail'e hem de Körfez'deki askeri üslerine yönelik savunma önlemlerini artırmış durumda.

Kheibar Shekan-4 (veya Kheibar / Khorramshahr-4 ailesi) İran'ın geliştirdiği orta menzilli balistik füze sistemlerinden biridir. İşte öne çıkan teknik özellikleri:

Menzil: Yaklaşık 1.450 km (bazı değerlendirmelere göre 1.800–2.000 km'ye kadar çıkabileceği öne sürülüyor), Yakıt türü: Katı yakıtlı roket motoru (daha hızlı ateşleme ve hazırlık süresi), Uzunluk: Yaklaşık 11.4 metre, Ağırlık: Yaklaşık 6.3 ton, Savaş başlığı: Yaklaşık 500–550 kg yüksek patlayıcı, Hız: Atmosfere girişte Mach 2–3 civarında (çok yüksek hız), Askeri kabiliyetleri Manevra yapabilen savaş başlığı sayesinde füze savunma sistemlerinden kaçınma kabiliyeti bulunuyor. Mobil fırlatma araçlarından (kamyon platformu) ateşlenebiliyor, bu da tespit edilmesini zorlaştırıyor. Uydu ve atalet güdüm sistemleri sayesinde daha yüksek isabet oranı hedefleniyor. Daha hafif kompozit malzemeler kullanıldığı için daha hızlı hazırlık ve fırlatma imkânı sağlıyor. Stratejik etkisi Bu menzil sayesinde İsrail, ABD'nin Orta Doğu'daki bazı üsleri, Körfez ülkeleri ve Doğu Akdeniz'deki hedefler İran'ın vurabileceği alan içinde kalıyor.

