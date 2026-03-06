Tepeleri attı, korkunç silah devreye alınıyor: Kheibar Shekan-4 füzesi sığınaktan çıkarıldı

Menzil: Yaklaşık 1.450 km (bazı değerlendirmelere göre 1.800–2.000 km'ye kadar çıkabileceği öne sürülüyor), Yakıt türü: Katı yakıtlı roket motoru (daha hızlı ateşleme ve hazırlık süresi), Uzunluk: Yaklaşık 11.4 metre, Ağırlık: Yaklaşık 6.3 ton, Savaş başlığı: Yaklaşık 500–550 kg yüksek patlayıcı, Hız: Atmosfere girişte Mach 2–3 civarında (çok yüksek hız), Askeri kabiliyetleri Manevra yapabilen savaş başlığı sayesinde füze savunma sistemlerinden kaçınma kabiliyeti bulunuyor. Mobil fırlatma araçlarından (kamyon platformu) ateşlenebiliyor, bu da tespit edilmesini zorlaştırıyor. Uydu ve atalet güdüm sistemleri sayesinde daha yüksek isabet oranı hedefleniyor. Daha hafif kompozit malzemeler kullanıldığı için daha hızlı hazırlık ve fırlatma imkânı sağlıyor. Stratejik etkisi Bu menzil sayesinde İsrail, ABD'nin Orta Doğu'daki bazı üsleri, Körfez ülkeleri ve Doğu Akdeniz'deki hedefler İran'ın vurabileceği alan içinde kalıyor.