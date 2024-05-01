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Otomotiv
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TEMSA ve FUSO, Türkiye’deki 40 yıllık iş birliğini yeni eCanter ile taçlandırıyor! 5 farklı model satışa sunuldu!

2024-05-01 11:48:57
TEMSA ve FUSO, Türkiye’deki 40 yıllık iş birliğini yeni eCanter ile taçlandırıyor! 5 farklı model satışa sunuldu!

Hafif kamyon pazarının elektrikli dönüşümüne öncülük edecek elektrikli FUSO Canter modeli eCanter, Mayıs itibarıyla Türkiye’de satışa sunuluyor. eCanter, TEMSA ve FUSO arasında 1984’te başlayan iş birliğinin 40. yıl dönümünde piyasaya çıkacak.

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Foto - TEMSA ve FUSO, Türkiye’deki 40 yıllık iş birliğini yeni eCanter ile taçlandırıyor! 5 farklı model satışa sunuldu!

1984 yılında başlayan iş birliğiyle, Türk ticari araç sektöründe bugüne kadar yapılan en başarılı ortaklıklardan birini hayata geçiren TEMSA ve FUSO, hafif kamyon segmentinin öncü modellerinden FUSO Canter’in elektrikli versiyonu eCanter’i Türkiye’de satışa sunuyor. TEMSA’nın Adana’daki üretim tesisinde gerçekleştirilen lansman töreniyle tanıtılan FUSO eCanter, Türk hafif kamyon pazarının yeşil dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlıyor. FUSO eCanter, 6, 7,5 ve 8,5 ton segmentlerinde toplam 5 farklı modelle 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla satışa sunuldu.

#2
Foto - TEMSA ve FUSO, Türkiye’deki 40 yıllık iş birliğini yeni eCanter ile taçlandırıyor! 5 farklı model satışa sunuldu!

Düzenlenen lansman töreninde konuşan Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, TEMSA ve FUSO arasındaki iş birliğinin, Türk otomotiv sektöründeki en başarılı ve en uzun soluklu iş ortaklarından biri olduğunun altını çizerken, “Bu yıl, bu iş birliğinin 40’ıncı yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sabancı Topluluğu, kuruluşundan bu yana Türkiye’de birçok ilke imza atmıştır. Hayata geçirilen tüm ilklerin yanında, Sabancı, bu topraklara ‘ortaklık kültürü’nü kazandırmıştır. Bunu yaparken de Sabancı’nın yüksek amacı her zaman Türkiye’nin kalkınması; Türk insanının refahı olmuştur. ‘Bu topraklardan kazandığını, bu toprakların insanıyla paylaşma’ prensibi, tüm bu adımlarda Sabancı’ya yol göstermiştir. Bir ortaklık yaratmaktan daha önemlisi, bu ortaklığı sorunsuz şekilde devam ettirebilmektir. İşte bu kültür, Sabancı’nın genlerindedir. Bunun için, FUSO ve TEMSA iş birliğimizde de ilk günden bu yana sadece Sabancı için doğru olana değil, işimiz için doğru olana odaklanıyoruz. Araçlarımızda kullandığımız malzemeler değişebilir, motor seçenekleri konvansiyonelden elektrikliye dönebilir ama bizim için iş birliklerimizin asıl hammaddesi, işte bu ortaklık kültürüdür” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - TEMSA ve FUSO, Türkiye’deki 40 yıllık iş birliğini yeni eCanter ile taçlandırıyor! 5 farklı model satışa sunuldu!

TEMSA ve FUSO arasındaki 40 yıllık iş ortaklığında yeni bir sayfa açtıklarını belirten TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu ise, “1984 yılında TEMSA ve Mitsubishi arasında imzalanan distribütörlük anlaşması kapsamında 1986 yılında Canter dağıtımı ile başlayan,1987 yılında ilk Fuso tabanlı Maraton üretimiyle güçlenen, 1992 yılında Canter ve Prestij üretimlerinin önünü açan iş birliğimizi pekiştiriyoruz. eCanter ile birlikte, 40 yıllık güç birliğimizi şimdi de hafif kamyon pazarının elektrikli dönüşümü için seferber edeceğiz. Bizim en büyük önceliğimiz kendi gücümüzü, teknolojimizi, kaynağımızı ekosistemimizin dönüşümü için kullanmak. Canter ekosistemi de, diğer odak alanımız olan otobüs ekosistemi gibi geniş. Kamu, inşaat, gıda, perakende gibi aslında Türkiye’nin bel kemiği olan sektörlerin tam merkezinde. Dolayısıyla eCanter’in açtığı bu yol, aslında sadece hafif kamyon pazarının yeşil dönüşümüne değil; bunun komşuluk alanlarındaki, Canter’in müşteri portföyündeki tüm sektörlerin dönüşümüne de önemli katkı sağlayacak” dedi.

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Foto - TEMSA ve FUSO, Türkiye’deki 40 yıllık iş birliğini yeni eCanter ile taçlandırıyor! 5 farklı model satışa sunuldu!

TEMSA’nın bugün sıfır emisyonlu araç gamında dünyanın önde gelen markalarından olduğunu ifade eden Doğancıoğlu, “eCanter’e kadar, 8’i elektrikli 2’si ise hidrojenli olmak üzere toplam 10 farklı sıfır emisyonlu aracımız bulunurken, eCanter ile birlikte şimdi bu sayıyı 11’e yükseltiyoruz. TEMSA olarak her zaman şunu dedik: ‘Her yolda, her zaman müşterilerimizin yanındayız.’ Bunu araçlarımızla, satış sonrası destek hizmetlerimizle hep ortaya koyduk. Koymaya da devam ediyoruz. TEMSA’nın son 3 yılda, 3 haneli büyüme performansları yakalamasının temel unsurlarından biri de aslında müşterilerimizi işimizin merkezine koymak. Sadece konuşmakla kalmaması, söylediklerini gerçeğe taşıması. eCanter’de de aynı başarıyı tekrar edeceğiz.” dedi. Dünyanın inanılmaz hızlı bir şekilde değiştiğini sözlerine ekleyen Tolga Kaan Doğancıoğlu şunları kaydetti: “Ve bugün, ekosistem içerisinde en büyük beceri aslında hızlı olmak. Siz en iyi teknolojileri geliştirebilirsiniz ama hızlı şekilde pazara süremediğiniz noktada başarılı olmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu sistem, hepimizi iş birliği yapmaya, beraber çalışmaya, en doğru işi en hızlı şekilde yapmaya yönlendiriyor. Bu dönem, sonuç alma dönemi. Bu dönem alışkanlıkları değiştirme, yeni bir iş kültürü yaratma, bu kültürün sonuçlarını da topluma, ekosisteme yayma dönemi. Canter’deki iş ortağımız FUSO, kardeş şirketimiz Skoda Transportation, Türkiye’nin ilk şehirlerarası hidrojenli otobüsünün Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz CaetanoBus, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsünü geliştirdiğimiz ASELSAN ile kurduğumuz iş ortaklıkları bizim bu yaklaşımımızın en güçlü göstergeleri.”

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Foto - TEMSA ve FUSO, Türkiye’deki 40 yıllık iş birliğini yeni eCanter ile taçlandırıyor! 5 farklı model satışa sunuldu!

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation Uluslararası Satış ve Müşteri Hizmetleri Grup Başkanı Andreas Deuschle ise şunları kaydetti: “Sıfır emisyonlu hafif kamyonumuz eCanter’i TEMSA ile birlikte Türkiye’ye getirerek, ticari araçlardaki yetkinliğimizi bir ileri seviyeye taşımaktan dolayı son derece heyecanlıyız. TEMSA ile uzun süreli iş birliğimizi sürdürerek, ticari araç endüstrisine öncülük etmeye devam edeceğiz.”

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Foto - TEMSA ve FUSO, Türkiye’deki 40 yıllık iş birliğini yeni eCanter ile taçlandırıyor! 5 farklı model satışa sunuldu!

200 KİLOMETREYE KADAR MENZİL SUNUYOR: FUSO eCanter; 6, 7,5 ve 8,5 ton segmentlerinde, toplam 5 farklı modelle piyasa sunuldu. Şaft bulunmayan kompakt yapı, FUSO eCanter’e yüksek verimlilik ve maksimum hızlanma kapasitesi sunuyor. 2 parça (82kWh) ya da 3 parça (124 kWh) olmak üzere farklı batarya alternatifleriyle müşterilerine sunulan eCanter araçların menzili, 200 kilometreye kadar çıkabiliyor. 82kWh bataryaya sahip araçlar, hızlı şarj özelliğiyle sadece 72 dakikada şarj olabiliyor. FUSO eCanter’de 3 yıl /100.000 kilometre araç garantisi bulunurken, batarya için de 6 yıl / 200.000 kilometre garanti sağlanıyor. Anahtarsız erişim, dijital gösterge, multimedya ekranı, LED arka farlar, fonksiyonel direksiyon, ısıtmalı sürücü koltuğu, direksiyon ve ön cam, geliştirilmiş kabin izolasyonu gibi pek çok özelliğiyle, ergonomi, konfor ve teknolojiyi aynı anda kullanıcılarına sunmayı başarıyor. Ayrıca, sürüş konforunun yanında güvenliği de ön planda tutan eCanter, ABA 5 – acil fren sistemi, yaya uyarı sistemi (AVAS), acil devre kesici buton ve çarpışma algılama sistemi, uzun far asistanı, geri görüş kamerası, elektrikli park freni, AEBS (ABS, ASR, ESP) ve sürücü hava yastığı gibi çok kapsamlı güvenlik paketine sahip.

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