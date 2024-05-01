TEMSA ve FUSO, Türkiye’deki 40 yıllık iş birliğini yeni eCanter ile taçlandırıyor! 5 farklı model satışa sunuldu!

TEMSA’nın bugün sıfır emisyonlu araç gamında dünyanın önde gelen markalarından olduğunu ifade eden Doğancıoğlu, “eCanter’e kadar, 8’i elektrikli 2’si ise hidrojenli olmak üzere toplam 10 farklı sıfır emisyonlu aracımız bulunurken, eCanter ile birlikte şimdi bu sayıyı 11’e yükseltiyoruz. TEMSA olarak her zaman şunu dedik: ‘Her yolda, her zaman müşterilerimizin yanındayız.’ Bunu araçlarımızla, satış sonrası destek hizmetlerimizle hep ortaya koyduk. Koymaya da devam ediyoruz. TEMSA’nın son 3 yılda, 3 haneli büyüme performansları yakalamasının temel unsurlarından biri de aslında müşterilerimizi işimizin merkezine koymak. Sadece konuşmakla kalmaması, söylediklerini gerçeğe taşıması. eCanter’de de aynı başarıyı tekrar edeceğiz.” dedi. Dünyanın inanılmaz hızlı bir şekilde değiştiğini sözlerine ekleyen Tolga Kaan Doğancıoğlu şunları kaydetti: “Ve bugün, ekosistem içerisinde en büyük beceri aslında hızlı olmak. Siz en iyi teknolojileri geliştirebilirsiniz ama hızlı şekilde pazara süremediğiniz noktada başarılı olmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu sistem, hepimizi iş birliği yapmaya, beraber çalışmaya, en doğru işi en hızlı şekilde yapmaya yönlendiriyor. Bu dönem, sonuç alma dönemi. Bu dönem alışkanlıkları değiştirme, yeni bir iş kültürü yaratma, bu kültürün sonuçlarını da topluma, ekosisteme yayma dönemi. Canter’deki iş ortağımız FUSO, kardeş şirketimiz Skoda Transportation, Türkiye’nin ilk şehirlerarası hidrojenli otobüsünün Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz CaetanoBus, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsünü geliştirdiğimiz ASELSAN ile kurduğumuz iş ortaklıkları bizim bu yaklaşımımızın en güçlü göstergeleri.”