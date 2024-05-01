TEMSA ve FUSO, Türkiye’deki 40 yıllık iş birliğini yeni eCanter ile taçlandırıyor! 5 farklı model satışa sunuldu!

200 KİLOMETREYE KADAR MENZİL SUNUYOR: FUSO eCanter; 6, 7,5 ve 8,5 ton segmentlerinde, toplam 5 farklı modelle piyasa sunuldu. Şaft bulunmayan kompakt yapı, FUSO eCanter’e yüksek verimlilik ve maksimum hızlanma kapasitesi sunuyor. 2 parça (82kWh) ya da 3 parça (124 kWh) olmak üzere farklı batarya alternatifleriyle müşterilerine sunulan eCanter araçların menzili, 200 kilometreye kadar çıkabiliyor. 82kWh bataryaya sahip araçlar, hızlı şarj özelliğiyle sadece 72 dakikada şarj olabiliyor. FUSO eCanter’de 3 yıl /100.000 kilometre araç garantisi bulunurken, batarya için de 6 yıl / 200.000 kilometre garanti sağlanıyor. Anahtarsız erişim, dijital gösterge, multimedya ekranı, LED arka farlar, fonksiyonel direksiyon, ısıtmalı sürücü koltuğu, direksiyon ve ön cam, geliştirilmiş kabin izolasyonu gibi pek çok özelliğiyle, ergonomi, konfor ve teknolojiyi aynı anda kullanıcılarına sunmayı başarıyor. Ayrıca, sürüş konforunun yanında güvenliği de ön planda tutan eCanter, ABA 5 – acil fren sistemi, yaya uyarı sistemi (AVAS), acil devre kesici buton ve çarpışma algılama sistemi, uzun far asistanı, geri görüş kamerası, elektrikli park freni, AEBS (ABS, ASR, ESP) ve sürücü hava yastığı gibi çok kapsamlı güvenlik paketine sahip.