Temel amino asitler... Yıllardır yanlış biliyormuşuz: Yumurtayı asla böyle pişirmeyin!

Yıllardır yanlış biliyormuşuz: Yumurtayı asla böyle pişirmeyin!
Yumurtayı asla böyle pişirmeyin uyarıları giderek çoğalıyor...
Birçok hekim kahvaltıda yumurta tüketmeyi öneriyor. Peki, ama yumurtanın faydasını, proteinini vücuda almak için nasıl tüketmek gerekiyor? Yapılan son araştırmalar, yıllardır uyguladığımız bazı pişirme yöntemlerinin bu değerli besinin proteinini adeta 'buharlaştırdığını' ortaya koydu. İşte yumurtayı pişirirken yapılan o kritik hata...
Sabahları zinde uyanmak ve gün boyu tokluk hissi sağlamak için en çok tercih ettiğimiz besinlerden biri olan yumurta, "örnek protein" kaynağı olarak kabul edilir. Prof. Dr. Canan Karatay gibi birçok hekim de sık sık röportajlarında yumurtayı öneriyor.
Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel amino asitlerin tamamını içeren yumurtayı tüketirken aldığımızı sandığımız protein miktarı, aslında onu nasıl pişirdiğimizle doğrudan ilişkili.
Yıllardır mutfaklarımızda uyguladığımız klasik bir yöntem, bilimsel çalışmaların ışığında yumurtanın protein kalitesini düşüren büyük bir hata olarak karşımıza çıkıyor.
Beslenme uzmanları ve gıda bilimcilerin yaptığı çeşitli araştırmalar, yumurtadaki proteinin sindirilebilirliğinin ve kalitesinin pişirme sıcaklığına göre ciddi oranda değiştiğini gösteriyor. Biyoyararlanım Kaybı: Bir çalışma, çiğ yumurta tüketildiğinde proteinin sadece yaklaşık yüzde 51'inin vücut tarafından sindirilebildiğini, buna karşılık hafifçe pişmiş bir yumurtada bu oranın yüzde 91'e kadar çıktığını bulmuştur. Yani proteinin vücudumuz tarafından kullanılabilmesi için ısı şarttır. Ancak sorun, "ne kadar" ısı uygulandığında başlıyor.
Protein Denatürasyonu: Yumurta aşırı yüksek sıcaklıklara (Örneğin, kızgın yağda uzun süre pişirme) maruz kaldığında, proteinler denatüre olur, yani doğal yapıları kalıcı olarak bozulur.
Hafif bir pişirme proteinleri sindirime açarken, aşırı ve uzun süreli yüksek ısı bu proteinlerin kimyasal bağlarını parçalayarak vücut için yararsız hale getirebilir veya bazı amino asitleri tahrip edebilir.
Aşırı Pişmiş Haşlama: Bilimsel metabolom analizleri, yumurta sarısının gereğinden fazla haşlanması durumunda Maillard reaksiyonlarının (kararma ve lezzet değişimi reaksiyonları) oluştuğunu ve protein yapı taşlarından biri olan L-lisin amino asidinde önemli bir azalma olduğunu göstermiştir. Bu da aşırı haşlanmış, sarısı gri/yeşil halka oluşturmuş yumurtanın protein kalitesinin düştüğünün somut bir kanıtıdır. ASLA YAPMAMANIZ GEREKEN O HATA: KIZARTMA VE YÜKSEK ATEŞ Yumurtanın tüm proteinini yok eden veya kalitesini ciddi oranda düşüren en büyük hatalardan biri, çok yüksek sıcaklıktaki kızgın yağda kızartmaktır. Yağda yumurta veya omlet yaparken tavayı aşırı ısıtmak ve yumurtayı kenarları kahverengileşip çıtırlaşana kadar pişirmek, proteinlerin yapısını bozar. Aynı zamanda çırpılmış yumurtayı yüksek ateşte, sürekli karıştırmadan hızlıca pişirmek de onu lastik gibi yapar. Bu lastikleşme, protein ağının aşırı ısınarak sıkışması ve suyun dışarı atılmasıdır ki bu da besin değerinin düştüğünün bir göstergesidir.
Yumurtanın yüksek protein kalitesinden tam olarak faydalanmak istiyorsanız, daha yumuşak ve kontrollü ısı uygulayan yöntemleri tercih etmelisiniz: Hafifçe Pişirilmiş Haşlama (Kayısı Kıvamı veya Rafadan): Su kaynadıktan sonra yumurtayı 4-7 dakika arasında pişirmek, beyazını tamamen katılaştırırken sarısını yumuşak veya akışkan bırakır. Bu, protein biyoyararlanımını en üst seviyeye çıkaran yöntemdir. Sarısının etrafında yeşil-gri bir halka oluşmamasına dikkat edin.
Poşe Yumurta: Kabuksuz olarak kaynama noktasına yakın suya kırılarak pişirilen poşe yumurta, yağsız ve yumuşak bir pişirme sağladığı için proteini mükemmel korur.
Düşük Ateşte Omlet/Çırpılmış Yumurta: Eğer tava yapacaksanız, ateşi orta-düşük seviyede tutun. Çırpılmış yumurtayı yavaşça karıştırarak, nemini kaybetmeden kremsi bir kıvamda pişirin.
Unutmayın; yumurtayı pişirirken amacımız onu yakmak değil, proteinlerini sindirilebilir hale getirecek kadar ısıtmaktır.
