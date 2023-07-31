2023-07-31 19:09:05 Telefonunuz yavaş çalışıyorsa bu adımları izleyin
Akıllı telefonunuz yeterince hızlı çalışmıyorsa bu ayarlar tam size göre.
Akıllı telefonunuz yeterince hızlı çalışmıyorsa bu ayarlar tam size göre.
Android telefon açılış süresi hızlandırma yöntemleri nelerdir? Akıllı telefonları kapattıktan sonra hızlıca açmak için bunları uygulayın.
Akıllı telefonların günlük hayatımıza daha fazla adapte olmasıyla, kullanma şeklimiz de değişti. Bankacılıktan iletişim kurmaya kadar çok çeşitli amaçlar için tercih edilebiliyor.
Bundan dolayı akıllı telefonunuzu hızlandırmak, günlük işlerinizi daha kolay yapmanızı sağlayabilir. Peki Android için açılış süresi hızlandırma nasıl yapılır?
Android telefon açılış süresi hızlandırma nasıl yapılır? Android cihazınızı belirli aralıklarla kapatıp açmak oldukça faydalı olabilir. Bu işlem, hem arka planda çalışan uygulamaları kapatır hem de ön belleği temizleyerek telefonu hızlandırabilir.
Ancak telefonun başlatılması normalden uzun sürüyorsa, açılış süresini optimize etme zamanı gelmiş olabilir.
Android modellerinin en büyük sorunlarından biri, eski versiyonların destek almamasından kaynaklanıyor. Bundan dolayı eğer telefonunuza sunulmuş bir güncelleme varsa kurmanızı öneriyoruz. Adım 1: Ayarlar uygulamasını açın. Adım 2: Sistem > Sistem güncelleme’ye dokunun. Adım 3: Güncelleme varsa ekranda gösterilir. İndirip kurabilirsiniz.
Açılışta çalışan uygulamaların verilerini temizleyin Android cihazınızda çeşitli uygulamaları kullandıkça geçici dosyalar birikir ve her açılışta cihazınızın yavaşlamasına neden olabilir. Bu yüzden RAM tüketen uygulamaların önbelleğini ve verilerini düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Ayarlar > Uygulamalar’a giderek başlangıçta çalışan uygulamaları tespit edin. Ardından “Önbelleği Temizle” veya “Verileri Temizle“ye dokunun. Bu; depolama alanını boşaltarak açılış süresini hızlandıracaktır. Ancak kayıtlı verilerinizin silineceğini de unutmayın.
Animasyonlar, Android cihazınızı görsel olarak daha ilgi çekici hale getirebilir. Ancak işlemciyi de yoracağı için açılış süresinin uzamasına yol açabilir. Animasyonları azaltmak veya devre dışı bırakmak, önyükleme süresinde önemli bir artış sağlayabilir. Adım 1: Ayarlar > Geliştirici Seçenekleri’ne gidin. (görünmüyorsa etkinleştirin) Adım 2: “Çizim” bölümüne gidin. Adım 3: Pencere ve geçiş animasyonlarını ayarlayın veya tamamen kapatın. Gereksiz Uygulamaları Kaldırın Kullanılmayan uygulamaları kaldırmak açılış süresini optimize etmenize yardımcı olacaktır. Bazı uygulamalar, önyükleme işlemini yavaşlatarak arka planda sürekli çalışabilir. Bunun için Ayarlar > Uygulamalar yolunu izleyin ve kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçerek “Kaldır”a dokunun.
Android Launcher kullanırken bir daha düşünün Android cihazınızda kullandığınız Launcher uygulamaları, başlangıç süresinde olumsuz etki yaratabilir. özellikle çok fazla animasyona ve renkli simgelere sahip Launcher uygulamaları, telefonunuzda daha fazla RAM’e ihtiyaç duyabilir. Bu konuda ister akıllı telefonun kendi arayüzünü kullanabilir, isterseniz de Nova Launcher veya Microsoft Launcher gibi hafif uygulamaları tercih edebilirsiniz. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
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