  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
10
Telefonunuz yavaş çalışıyorsa bu adımları izleyin

2023-07-31 19:09:05
Telefonunuz yavaş çalışıyorsa bu adımları izleyin

Akıllı telefonunuz yeterince hızlı çalışmıyorsa bu ayarlar tam size göre.

#1
Foto - Telefonunuz yavaş çalışıyorsa bu adımları izleyin

Android telefon açılış süresi hızlandırma yöntemleri nelerdir? Akıllı telefonları kapattıktan sonra hızlıca açmak için bunları uygulayın.

#2
Foto - Telefonunuz yavaş çalışıyorsa bu adımları izleyin

Akıllı telefonların günlük hayatımıza daha fazla adapte olmasıyla, kullanma şeklimiz de değişti. Bankacılıktan iletişim kurmaya kadar çok çeşitli amaçlar için tercih edilebiliyor.

#3
Foto - Telefonunuz yavaş çalışıyorsa bu adımları izleyin

Bundan dolayı akıllı telefonunuzu hızlandırmak, günlük işlerinizi daha kolay yapmanızı sağlayabilir. Peki Android için açılış süresi hızlandırma nasıl yapılır?

#4
Foto - Telefonunuz yavaş çalışıyorsa bu adımları izleyin

Android telefon açılış süresi hızlandırma nasıl yapılır? Android cihazınızı belirli aralıklarla kapatıp açmak oldukça faydalı olabilir. Bu işlem, hem arka planda çalışan uygulamaları kapatır hem de ön belleği temizleyerek telefonu hızlandırabilir.

#5
Foto - Telefonunuz yavaş çalışıyorsa bu adımları izleyin

Ancak telefonun başlatılması normalden uzun sürüyorsa, açılış süresini optimize etme zamanı gelmiş olabilir.

#6
Foto - Telefonunuz yavaş çalışıyorsa bu adımları izleyin

Android modellerinin en büyük sorunlarından biri, eski versiyonların destek almamasından kaynaklanıyor. Bundan dolayı eğer telefonunuza sunulmuş bir güncelleme varsa kurmanızı öneriyoruz. Adım 1: Ayarlar uygulamasını açın. Adım 2: Sistem > Sistem güncelleme’ye dokunun. Adım 3: Güncelleme varsa ekranda gösterilir. İndirip kurabilirsiniz.

#7
Foto - Telefonunuz yavaş çalışıyorsa bu adımları izleyin

Açılışta çalışan uygulamaların verilerini temizleyin Android cihazınızda çeşitli uygulamaları kullandıkça geçici dosyalar birikir ve her açılışta cihazınızın yavaşlamasına neden olabilir. Bu yüzden RAM tüketen uygulamaların önbelleğini ve verilerini düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Ayarlar > Uygulamalar’a giderek başlangıçta çalışan uygulamaları tespit edin. Ardından “Önbelleği Temizle” veya “Verileri Temizle“ye dokunun. Bu; depolama alanını boşaltarak açılış süresini hızlandıracaktır. Ancak kayıtlı verilerinizin silineceğini de unutmayın.

#8
Foto - Telefonunuz yavaş çalışıyorsa bu adımları izleyin

Animasyonlar, Android cihazınızı görsel olarak daha ilgi çekici hale getirebilir. Ancak işlemciyi de yoracağı için açılış süresinin uzamasına yol açabilir. Animasyonları azaltmak veya devre dışı bırakmak, önyükleme süresinde önemli bir artış sağlayabilir. Adım 1: Ayarlar > Geliştirici Seçenekleri’ne gidin. (görünmüyorsa etkinleştirin) Adım 2: “Çizim” bölümüne gidin. Adım 3: Pencere ve geçiş animasyonlarını ayarlayın veya tamamen kapatın. Gereksiz Uygulamaları Kaldırın Kullanılmayan uygulamaları kaldırmak açılış süresini optimize etmenize yardımcı olacaktır. Bazı uygulamalar, önyükleme işlemini yavaşlatarak arka planda sürekli çalışabilir. Bunun için Ayarlar > Uygulamalar yolunu izleyin ve kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçerek “Kaldır”a dokunun.

#9
Foto - Telefonunuz yavaş çalışıyorsa bu adımları izleyin

Android Launcher kullanırken bir daha düşünün Android cihazınızda kullandığınız Launcher uygulamaları, başlangıç süresinde olumsuz etki yaratabilir. özellikle çok fazla animasyona ve renkli simgelere sahip Launcher uygulamaları, telefonunuzda daha fazla RAM’e ihtiyaç duyabilir. Bu konuda ister akıllı telefonun kendi arayüzünü kullanabilir, isterseniz de Nova Launcher veya Microsoft Launcher gibi hafif uygulamaları tercih edebilirsiniz. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

'Kurtlar Vadisi' müziği ile anlaşmayı duyurdu
Gündem

'Kurtlar Vadisi' müziği ile anlaşmayı duyurdu

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda stant açan Özyurt isimli silah firmasının sahibi, Gambiya Genelkurmay Başkanı ile sözleşme imzaladığı ..
Bu hafta ne yapılmalı? Hatice Kolçak’tan gram altın tahmini
Ekonomi

Bu hafta ne yapılmalı? Hatice Kolçak’tan gram altın tahmini

Ekonomist Hatice Kolçak, gram altında Amerika’dan gelen verilerin belirleyici olduğunu söyleyerek bu hafta dikkat edilmesi gerekenleri payla..
Maskeler böyle indirildi! Devlete yok, Şahan’a ve Tarkan’a var
Gündem

Maskeler böyle indirildi! Devlete yok, Şahan’a ve Tarkan’a var

Tarkan ve Şahan’ın kendi mekanları için ağaç kesilirken sesleri çıkmayanların, devletin menfaati söz konusu olduğu zaman kıyametleri koparma..
Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda
Kardeş ülke şokta! Siyasi parti kongresine bombalı saldırı: 40 ölü
Dünya

Kardeş ülke şokta! Siyasi parti kongresine bombalı saldırı: 40 ölü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bo..
ECOWAS’a rest çekildi
Dünya

ECOWAS’a rest çekildi

Çıkarları için zamanında darbelere alkış tutan batılıların Nijer’deki darbeye bu kadar tepki gösterip, yaptırım kararı alması sömürdüğü made..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23