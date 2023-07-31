Telefonunuz yavaş çalışıyorsa bu adımları izleyin

Animasyonlar, Android cihazınızı görsel olarak daha ilgi çekici hale getirebilir. Ancak işlemciyi de yoracağı için açılış süresinin uzamasına yol açabilir. Animasyonları azaltmak veya devre dışı bırakmak, önyükleme süresinde önemli bir artış sağlayabilir. Adım 1: Ayarlar > Geliştirici Seçenekleri’ne gidin. (görünmüyorsa etkinleştirin) Adım 2: “Çizim” bölümüne gidin. Adım 3: Pencere ve geçiş animasyonlarını ayarlayın veya tamamen kapatın. Gereksiz Uygulamaları Kaldırın Kullanılmayan uygulamaları kaldırmak açılış süresini optimize etmenize yardımcı olacaktır. Bazı uygulamalar, önyükleme işlemini yavaşlatarak arka planda sürekli çalışabilir. Bunun için Ayarlar > Uygulamalar yolunu izleyin ve kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçerek “Kaldır”a dokunun.