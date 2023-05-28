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Teknoloji-Bilişim
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Telefonun şarjı neden çabuk biter? İşte bilmeniz gerekenler…

2023-05-28 10:37:36
Telefonun şarjı neden çabuk biter? İşte bilmeniz gerekenler…

Akıllı telefonlar günlük hayatın en büyük vazgeçilmezlerinden birisi konumunda. Bu küçük akıllı kutular sayesinde her iş tek bir tıkla kolayca halledilebiliyor. Tabii her elektronik cihazda olduğu gibi telefonların da bir süre sonra bataryaları boşalıyor ve yeniden kullanılabilmeleri için belirli düzeyde şarj olmaları gerekiyor. Peki telefonun şarjı neden çabuk biter, telefonun şarjının daha uzun süreler gitmesi için neler yapılabilir? Yazımızda anlattık.

#1
Foto - Telefonun şarjı neden çabuk biter? İşte bilmeniz gerekenler…

Telefonun şarjı neden çabuk biter? Akıllı telefonların pil ömrünün kullanım süresi ve günlük kullanım tarzıyla doğru orantılı olduğunu söylemek mümkün. Zira pil kapasitesi ne kadar yüksek olursa olsun cihazı yoğun bir şekilde kullandığınızda bir süre sonra yeniden şarja takmanız gerekecek.

#2
Foto - Telefonun şarjı neden çabuk biter? İşte bilmeniz gerekenler…

Maalesef teknoloji henüz şarj gereksinimlerini tamamen ortadan kaldıracak şekilde gelişmedi. Peki bu gibi durumlar neden kaynaklanır ve kullanıcı cephesinde ne gibi adımlar izlenmelidir?

#3
Foto - Telefonun şarjı neden çabuk biter? İşte bilmeniz gerekenler…

Telefonların şarjlarını bitiren en büyük etkenlerin başında ekranları geliyor. Zira ekran parlaklığı yüksek olunca cihaz bu gereksinime yanıt vermek için daha fazla güç harcıyor ve doğal olarak bataryası daha hızlı bitiyor. Bunun dışında yoğun uygulama kullanımı şarjın çabuk bitmesine neden oluyor. Özellikle video, müzik, oyun ve sosyal medya uygulamaları, pil ömrünü en çok tüketen uygulamalar arasında.

#4
Foto - Telefonun şarjı neden çabuk biter? İşte bilmeniz gerekenler…

Batarya ömrünü olumsuz etkileyen bir diğer etken ise arka plan işlemleri. Akıllı telefonlarda çalışan arka plandaki uygulamalar, pilin hızlı boşalmasına neden olan başka bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında meydana gelen çeşitli arızalar da şarjın hızlı bitmesine ortam hazırlıyor.

#5
Foto - Telefonun şarjı neden çabuk biter? İşte bilmeniz gerekenler…

Akıllı telefonların pil ömrünü uzatan çeşitli yöntemler mevcut. Eğer aşağıdaki yöntemleri uygulamanıza rağmen cihazınızın şarjı normalden hızlı bitiyorsa, bir arıza olabileceği düşüncesiyle bir teknik servisten yardım almak sağlıklı olacaktır. İşte bunlardan bazıları;

#6
Foto - Telefonun şarjı neden çabuk biter? İşte bilmeniz gerekenler…

Arka plandaki uygulamaları kapatın. Güncellemelerin pil performansına etkisi derinden araştırılmalı.

#7
Foto - Telefonun şarjı neden çabuk biter? İşte bilmeniz gerekenler…

GPS’i kullanılmadığı durumlarda kapatın. Evde Wi-Fi, dışarıda mobil veri mantığını benimseyin. Yani birisini kullanırken, diğerini her zaman kapalı tutun.

#8
Foto - Telefonun şarjı neden çabuk biter? İşte bilmeniz gerekenler…

Ekran parlaklığını kullanıcı deneyimini azaltmayacak derecede düşük tutun. Kalitesiz şarj adaptörlerini ve kablolarını kesinlikle kullanmayın. Telefonu yüzde 0’dan yüzde 80’e kadar şarj edin. Bu sayede pilin ömrü yüzde 100’e kıyasla bir şarj döngüsünü tamamlamadığı için büyük ölçüde uzayacaktır.

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