Telefonun şarjı neden çabuk biter? İşte bilmeniz gerekenler…

Akıllı telefonlar günlük hayatın en büyük vazgeçilmezlerinden birisi konumunda. Bu küçük akıllı kutular sayesinde her iş tek bir tıkla kolayca halledilebiliyor. Tabii her elektronik cihazda olduğu gibi telefonların da bir süre sonra bataryaları boşalıyor ve yeniden kullanılabilmeleri için belirli düzeyde şarj olmaları gerekiyor. Peki telefonun şarjı neden çabuk biter, telefonun şarjının daha uzun süreler gitmesi için neler yapılabilir? Yazımızda anlattık.